MORTE NO TRÂNSITO – Uma pessoa morreu após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de terça-feira (15), na ERS-784, em Santo Antônio da Patrulha. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima, identificada como Juarez da Silva Pereira, de 44 anos, estaria trafegando pela rodovia em um automóvel Kia Cerato, com placas de Imbé, quando acabou capotando o veículo na altura do quilômetro 18 da estrada. De acordo com a BM, o homem chegou a ser resgatado pela ambulância da concessionária Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo a caminho do Hospital.

ACIDENTE NA BR-101 – Um caminhão tombou, no início da manhã de quarta-feira (16), na altura do quilômetro 57 da BR-101, no município de Terra de Areia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo não sofreu nenhum ferimento. O trânsito precisou ter uma das pistas bloqueadas no sentido Capital – Litoral, voltando a funcionar normalmente após a retirada do caminhão.

OPERAÇÃO CARANDIRU – A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem na tarde de quarta-feira (16), em Santo Antônio da Patrulha. A ação faz parte da Operação Carandiru III, a qual tem objetivo de combater a criminalidade no município. Segundo a PC, o preso possui diversos antecedentes por tráfico de drogas, tendo passagens registradas nas delegacias de Cidreira, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. O indivíduo foi conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça.