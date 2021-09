Criança morre afogada na região

Um bebê de um ano e três meses morreu afogado após cair em um buraco com água na manhã de sábado (11). O incidente aconteceu em uma propriedade rural localizada em Túnel Verde, no município de Balneário Pinhal. Os agentes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar (BM) foram acionados por volta das 11h e 30min.

Ao chegarem ao local, os militares avistaram a mãe da criança com a filha. Segundo os Bombeiros, a menina estava toda molhada nos braços da mãe e já sem sinais vitais. A criança ainda foi reanimada antes de ser levada ao posto de Saúde de Pinhal, onde foi constatado o óbito.

Há Polícia, a mãe relatou que a filha brincava no pátio da residência, juntamente com seus irmãos mais velhos (também crianças), enquanto ela limpava a casa. Ao perceber que a bebê não estava com os irmãos, a mulher foi procurar a filha, a encontrando caída dentro do buraco.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e segue sendo investigado.

Perseguição policial termina com uma morte e duas pessoas feridas

Uma abordagem da Brigada Militar (BM) terminou em perseguição na madrugada de sábado (11). Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) avistaram uma caminhonete Mitsubishi L200 em situação suspeita trafegando pela RST-101, em Santo Antônio da Patrulha, e resolveram abordá-la. Porém, o condutor, ao perceber a presença dos PMs, acabou resolvendo fugir, dando início a uma perseguição.

Segundo a BM, durante a perseguição, os indivíduos teriam atirado três tiros contra os militares, sendo que dois acertaram uma das viaturas. Felizmente, nenhum policial se feriu. Já na ERS-389 (antiga Estrada do Mar), o condutor da caminhonete acabou perdendo a direção e capotando o veículo. O acidente ocorreu no quilômetro 12 da rodovia, em Osório.

No carro estavam três homens de 21, 26 e 31 anos de idade. Os três acabaram sofrendo ferimentos e levados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Osório. O jovem de 21 anos, sem antecedentes criminais, acabou não resistindo e vindo a óbito. Ele não teve a identidade revelada. Já os outros homens (com antecedentes criminais), foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, para o registro de ocorrência.

Suspeito de estupro é agredido por populares

A Brigada Militar (BM) foi acionada na madrugada de sábado (11), sendo informada que populares haviam agredido e amarrado um homem em um poste em Capão da Canoa. O indivíduo, teria estuprado uma adolescente de 15 anos. De acordo com a BM, minutos antes, os agentes haviam recebido outra chamada realizada pela vítima, a qual não sendo completada.

Ao chegarem ao local, os Policiais Militares (PMs) encontram o homem em uma residência, caído no chão desacordado e todo ensanguentado. O indivíduo foi levado e internado no Hospital Santa Luzia, em Capão.

A adolescente relatou aos PMs que o homem teria lhe agarrado e a beijado a força. Segundo os policiais, a vítima relatou que ligou para o pai e ele, juntamente com o irmão da menor foram até o local para tirarem satisfação com o indivíduo. Ao chegarem ao local, os dois entraram em confronto corporal contra o suposto estuprador, onde acabaram sendo feridos também. A BM recebeu informação que ao menos cinco pessoas teriam amarrado e agredido o homem.

A ocorrência foi registrada da Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa e a Polícia Civil está investigando o caso. O suspeito, que possui antecedentes pelos crimes de lesão corporal, receptação e por dirigir sem habilitação, foi autuado e vai responder por importunação sexual.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some