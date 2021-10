Suspeito de atropelar três pessoas é preso

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (28/09), um homem suspeito de ter atropelado três pessoas no Feriado do Dia 20 de setembro, no distrito de Magistério, em Balneário Pinhal. Segundo a Polícia, duas das vítimas são familiares do acusado: a irmã e o cunhado do motorista. Além dos dois, uma idosa que estava junto ao local também acabou sendo atingida. As duas mulheres ficaram feridas, mas foram socorridas e passam bem. Já o homem não se feriu.

Após as investigações, a Polícia apurou que o preso tinha desentendimentos com os familiares. Conforme o delegado Rodrigo Nunes, responsável pelo caso, “a intenção do homem era matar o cunhado, mas ele não conseguiu atingi-lo. Então ele acabou jogando o carro contra a idosa e, posteriormente, contra a própria irmã”, relatou o delegado.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça durante o inquérito.

FURTO DE CABOS DE ENERGIA – A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) informou que na madrugada desta quinta-feira (30), houve um furto de 11 vãos de rede elétrica, o que causou falta de luz na região. O caso ocorreu no município de Tavares e afetou aproximadamente 3,5 mil clientes.

Até o final de ontem (quinta), as equipes da Companhia seguiam trabalhando para recomposição do alimentador (rede de média tensão) que sai da Subestação Mostardas e atende todo o município de Tavares. Vale ressaltar que, o trecho furtado fica entre as localidades de Capão Comprido e Boa Vista e é uma área de difícil acesso para os caminhões, por ser alagada. O trabalho de recomposição envolve apoio da prefeitura, com retroescavadeiras, para que seja possível acessar o local, substituir os postes que foram derrubados e os cabos furtados pelos criminosos.

Essa é a terceira ocorrência de furto de cabos no mesmo local, em menos de um mês. A CEEE Equatorial já está em contato com as autoridades de segurança pública para investigar os furtos. A Polícia Civil está investigando o caso.

