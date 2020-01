O fato ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (13), na rua General Osório em frente a um posto de gasolina no centro de Máquiné. Durante políciamento ostensivo preventivo, a guarnição de serviço se depararou com pessoas pedindo por socorro, relatando haver uma residência incendiada próximo onde eles estavam.

Os valentes policiais militares do 8° BPM, prontamente foram até o local e se depararam com um incêndio de grande proporção, pois o fogo já havia se propagado e atingido além da residência, uma loja de roupas, localiza a frente da residência, uma lancheria ao lado e um veículo aos fundos.

No momento em que os policiais foram informados que haviam possíveis vítimas no local, inclusive crianças, prontamente adentraram, em busca da retirada das vítimas e efetuaram os primeiros socorros.

Foi feito contato com a sala de operações em Osório, que acionou os Bombeiros de Terra de Areia.

Até a chegada dos bombeiros, os policiais permaneceram na retirada das pessoas do local, sendo o momento mais crítico, o da retirada de uma senhora de 80 anos de idade diagnosticada com a doença de alzaimer, a qual encontrava-se completamente impossibilitada de sair dali, por ter inalado muita fumaça.

Dois policiais de folga foram até lá voluntariamente para prestar socorro as vítimas, e colaboraram com a ação dos colegas até a chegada dos bombeiros.



Em torno de 100 pessoas se encontravam no local do incêndio, sendo necessário o isolamento imediato para preservar a integridade física de todos, ainda que contra suas vontades , pois todos os que ali estavam, tentavam enfrentar ao incêndio para ajudar os policiais militares no resgate as vítimas.

Após a chegada dos bombeiros, o fogo foi controlado e todos os policiais envolvidos foram levados para receberem atendimento médico hospitalar, sendo alguns conduzidos ao posto de saúde de Maquiné, e outros ao Hospital de Osório, devido a exposição ao fogo e a grande inalação de fumaça. A idosa ficou hospitalizada e passa bem, todos os populares que necessitaram, também receberam o devido atendimento médico .

O Comando do 8° BPM se orgulha da corajosa ação de seus policiais militares em serviço envolvidos na ocorrência da tarde de hoje em Maquiné, sendo eles: O Soldado Guilherme Silva, Sd Guilherme Hoffmann, Sd Élton, Sd Tomazzelli, e estende o reconhecimento aos soldados Cruz e Sd Sidra, que voluntariamente enfrentaram ao incêndio e obtiveram êxito em salvar vidas.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 8° BPM

TEXTO: Sd Deise Saucedo

FOTOS : Divulgação BM