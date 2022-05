Policiais do 8º BPM realizam teste físico

Na tarde de terça-feira (24), os Policiais Militares (PMs) do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizaram teste físico para renovação do tempo de serviço, em Osório. Ao todo, sete PMs participaram dos testes, sendo examinados por uma banca composta pelo capitão Ferri, o 2º sargento Félix e o soldado Braun.

Vale ressaltar que a testagem realizada anualmente, sendo composta por corrida, abdominal tipo remador, isometria na barra fixa (para militares do sexo feminino) e flexão na barra (para militares do sexo masculino).

Foto: BM

