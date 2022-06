Policiais do 8º BPM são homenageados na Assembleia Legislativa

O Sargento Diogo Monego Quarti e o PM temporário Dalvan Adão Marian.

OSÓRIO – No domingo (29), aproximadamente 200 militares da Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Civil, Exército e Força Aérea foram homenageados pelo Instituto Boina Azul (INSBA), em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS). O ato que acontece no Dia Internacional dos Mantenedores da Paz (Peacekeepers) é um reconhecimento aqueles que estiveram presentes durante as missões de paz promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Entre os homenageados, estavam presentes dois PMs do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM): o sargento Diogo Monego Quarti e o Policial Militar temporário Dalvan Adão Marian. O sargento Diogo integrou o primeiro contingente de Força de Paz da ONU, de junho a dezembro de 2004, na época, como Cabo do Exército. Atualmente, ele atua como Comandante do Grupo de Apoio e Movimentação (GAM), na Cadeia Pública de Porto Alegre.

Já Dalvan, serviu em duas missões de paz no Haiti. Na época, ele servia no 14º Pelotão de Polícia do Exército, em Florianópolis (SC) e hoje exerce atividade na guarda externa da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO).

