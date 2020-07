CRIME AMBIENTAL – A Brigada Militar (BM) prendeu na madrugada de domingo (5), quatros homens, após receber denúncias sobre caça na região. Os indivíduos foram presos em flagrante nas proximidades da Lagoa da Reserva, em Mostardas. Com eles foram apreendidas três espingardas calibres 12, 20 e 28 milímetros, além de diversas munições e dez animais. Também foram confiscados dois automóveis e um barco com motor, utilizado pelos criminosos para a prática da caça. Todos os indivíduos foram encaminhados ao Departamento de Policia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

ROUBO DE FIOS DE ENERGIA – Dois homens foram presos em flagrante na tarde de sábado (4) furtando fios de energia, no Balneário Rainha do Mar, em Xangri-lá. Os Policiais Militares (PMs) apreenderam aproximadamente 50 quilos de cabos da rede elétrica. Os indivíduos de 19 e 25 anos de idade, respectivamente, não tinham antecedentes criminais. Os dois foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Xangri-lá, onde foi registrada a ocorrência. Ambos vão responder por furto qualificado.

ASSALTO EM LOJA – Também em Xangri-lá, duas mulheres foram presas na tarde deste domingo (5), após assaltarem uma loja de móveis, localizada na Rua Rio Jacuí, no Centro da cidade. A prisão ocorreu em flagrante, quando as duas tentavam furtar uma cadeira de madeira da frente do estabelecimento. Uma das presas possui 44 anos e não tinha antecedentes criminais. Já a outra de 35 anos, possuía passagens por lesão corporal. As duas foram encaminhadas a DP da cidade, onde foi registrada a ocorrência.