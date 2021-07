Um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (5) terminou com a morte de um homem. O caso ocorreu na ERS-786 (Interpraias), entre o balneário de Quintão (Palmares do Sul) e a praia de Magistério (Balneário Pinhal). Segundo informações, a vítima, que não teve a identidade divulgada, estaria trafegando em um Gol, no sentido Magistério – Quintão, quando acabou perdendo a direção do veículo e colidindo contra um poste. O automóvel saiu da pista, capotou e foi parar em um matagal as margens da rodovia.

O trânsito precisou ser bloqueado e só voltou a ser liberado após a retirada da vítima e do veículo. Moradores chegaram a relatar falta de luz na região, devido a colisão com o poste de energia. Funcionários da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) foram até o local e a luz foi restabelecida na manhã de terça-feira (6).

MORTE DO MOTORISTA

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 19h, mas quando chegaram ao local, o condutor já havia falecido. A vítima foi identificada como José Paulo Calvete Dufech, de 57 anos de idade. José Paulo era comissário da Polícia Civil e atuava no posto do Balneário Quintão desde agosto de 2019. Segundo informações, ele estava retornando para casa após o expediente de trabalho, quando ocorreu o acidente. A vítima deixa a esposa e três filhos.

O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores do RS (UGEIRM), publicou uma nota lamentando a morte do comissário de Polícia. “A direção da UGEIRM e seus funcionários lamentam profundamente o falecimento do comissário Calvet e se solidariza com a família, amigos e colegas nesse momento de grande pesar e dor”, diz parte da nota. O velório do comissário foi realizado na manhã de terça-feira (6), e o sepultamento ocorreu na tarde de terça, no Cemitério Municipal de Balneário Pinhal.

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (5), na Interpraias.

OUTRA MORTE NO TRÂNSITO

Um ciclista acabou morrendo após se envolver em um acidente com um automóvel na manhã de quarta-feira (7), na altura do quilômetro um da ERS-407, em Maquiné. Segundo o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, o veículo Renault Megane, seguia pela rodovia na localidade de Morro Alto, em direção a Capão da Canoa, quando o motorista acabou perdendo a direção e se chocando contra a bicicleta. A vítima, identificada como Vladimir Rodrigues de Lima, de 53 anos, acabou morrendo no local. Já o motorista do carro sofreu ferimentos leves.

Essa foi a sétima morte em estradas da região em menos de uma semana. Os outros óbitos ocorreram entre a manhã de sexta (2) e a noite de domingo (4).

FOTO 1: Divulgação