Políticos do Litoral apoiam pré-candidatura de Luciano Silveira a deputado estadual

O frio e a chuva não espantaram as quase mil lideranças dos 23 municípios do Litoral Norte e de todo o Estado que prestigiaram o lançamento da pré-candidatura de Luciano Silveira (MDB) a deputado estadual na noite de quinta-feira (19), em Osório. Além de prefeitos (incluindo Roger Caputi), vices, vereadores e apoiadores, estiveram presentes dois dos maiores nomes do MDB gaúcho, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o deputado federal Alceu Moreira.

Sebastião Melo abriu sua fala destacando a proximidade e a capacidade de Luciano dialogar e buscar soluções para os problemas das pessoas. Representando os prefeitos da região, Ique Vedovato, de Imbé, foi na mesma linha e completou ainda as conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos em áreas como saúde, infraestrutura e educação, graças à articulação de Luciano junto ao gabinete de Alceu Moreira.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi o discurso tomado de emoção de Alceu Moreira, parceiro de quase três décadas e padrinho político de Luciano, que lembrou casos ocorridos entre eles e, em especial, da lealdade do afilhado. “Qualquer um que chegar na Assembleia no gabinete do Luciano terá encontrado um pedaço do seu chão. Ele é gente como a gente, alguém que respeita e gosta das pessoas e que está preparado para nos representar”, chancelou.

No principal momento da noite, Luciano Silveira citou todos os municípios presentes, agradecendo pelo apoio e incentivo. “A noite de hoje entrará para a história. Toda a minha caminhada sempre foi ao lado de vocês e agora não será diferente. Vamos juntos construir esse caminho rumo à Assembleia”, convocou o agora pré-candidato, aplaudido de pé.

Conheça a trajetória de Luciano

Luciano Silveira tem 43 anos e é natural de Osório. Casado e pai de dois filhos, Luciano é graduado em Gestão Pública. Ele começou a trabalhar com 13 anos para ajudar no sustento da família. O gosto pela vida comunitária e pelo contato com as pessoas fez com que, ainda adolescente, iniciasse a sua militância como presidente da Juventude do MDB local.

Com 22 anos, já liderava o setor de Assistência Social da prefeitura, durante a gestão de Alceu Moreira. Homem de confiança do então prefeito fortaleceu, por meio do trabalho, uma relação de amizade e admiração. Na sua caminhada política, foi secretário substituto de Turismo, delegado regional do Trabalho no Litoral Norte e, em 2004, o vereador mais jovem eleito em Osório. Com um discurso forte de atenção e cuidado com os que mais precisam, concorreu a prefeito em duas disputas.

No governo do Estado, na gestão Sartori, presidiu a Fundação de Recursos Humanos (FDRH), além de assumir a diretoria de Assuntos Municipais da Casa Civil. Ainda como chefe de gabinete do deputado Alceu Moreira, percorreu todo o Rio Grande, conhecendo de perto as dificuldades e buscando caminhos para auxiliar e garantir oportunidades para os gaúchos.

Foto: Jackson Ciceri

