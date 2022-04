OSÓRIO – Na última quinta-feira (7), a Escola Estadual Maria Teresa Vilanova Castilhos (Polivalente) recebeu a visita de agentes da Polícia Civil (PC). Durante a ocasião, a policial Larissa Retamar Pereira, escrivã de polícia lotada na Delegacia da cidade, desenvolveu com os alunos atividades do Projeto ‘Papo de Responsa’.

Vale ressaltar que, em março, os estudantes da Polivalente participaram de um projeto educacional relacionado à violência doméstica. Desta forma, com o objetivo de contextualizar e sanar as dúvidas sobre o tema, a policial civil dialogou com mais de 150 alunos, das turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental.

Durante o encontro, os estudantes fizeram questionamentos sobre a Lei Maria da Penha, os registros de ocorrências, as medidas protetivas de urgência e como ocorria a prisão dos agressores. Ao final, durante uma dinâmica de perguntas e respostas rápidas, os discentes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o crime de maus tratos aos animais, o tráfico de drogas, a responsabilização dos adolescentes infratores e a importância da denúncia anônima, bem como os canais disponibilizados.

Conforme a PC, no decorrer do ano letivo, novos temas serão abordados junto à direção da Escola. As entidades que tiverem interesse em participar do Programa ‘Papo de Responsa’ devem fazer a solicitação mediante o preenchimento do formulário disponível na bio do perfil no Instagram @papoderesponsaoficial.

FOTO: PC

