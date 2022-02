PONTE ENTRE IMBÉ E TRAMANDAÍ – A Frente Parlamentar do Setor Pesqueiro da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), através do deputado Zé Nunes, em parceria com o parlamentar Pepe Vargas, ambos do PT, encaminhou um requerimento para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente de realização de audiência pública para debater e melhor esclarecer “o projeto de ponte-binária sobre o canal do estuário do Rio Tramandaí (entre os municípios de Imbé e Tramandaí) e o impacto na pesca cooperativa (botos com os pescadores)”.

Essa audiência pública também deve ser aprovada na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que é presidida pelo deputado Zé Nunes. Conforme o parlamentar, não está marcada ainda a data para a realização dessa audiência. “Vamos articular com o setor e pensar juntos o melhor momento para fazermos”, declarou.

