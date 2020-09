O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (27) uma estimativa da população em todo o país. Segundo os dados divulgados no Diário Oficial da União (DOU), a população estimada do Brasil é de 211.755.692 (duzentos e onze milhões setecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e duas) pessoas. Em comparação com 2019, houve um aumento de mais de 1,6 milhão de habitantes no período de um ano.

De acordo com o levantamento, os estados mais populosos são: São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666) e Rio de Janeiro (17.366.189). O Rio Grande do Sul é o sexto no ranking, com 11.422.973 habitantes. O Estado gaúcho teve um aumento de apenas 0,4%, em comparação com o ano passado. O Litoral Norte gaúcho, por exemplo, teve um aumento de 1,09% na sua população. A região passou de 397 mil habitantes em 2019 para aproximadamente 402 mil habitantes em 2020, tendo um aumento 4.874 pessoas. Vale ressaltar que esses números têm como data de referência 1º de julho de 2020.

LITORAL NORTE

Dezessete dos 23 municípios da região tem estimativa de aumento da população. Os maiores aumentos ocorreram nas cidades que possuem entre 10 e 25 mil habitantes. Caso de Xangri-lá que teve um aumento de 2,2%, passando de 16.408 para 16.475. Já em Imbé o aumento de 2,06%. A população na cidade passou de 22,8 mil para 23.271 habitantes. Também tiveram aumento acima dos 2% Balneário Pinhal e Cidreira.

Em relação aos municípios mais populosos do Litoral Norte, todas tiveram um aumento na estimativa populacional. Capão da Canoa segue como a mais populosa. A cidade chegou a 54.051 habitantes, tendo um aumento de 1,9%. Tramandaí vem logo na sequência com 52.632 habitantes e um aumento populacional de 1,8%. Já Osório permaneceu na terceira colocação, passando de 45.994 para 46.414 habitantes. A cidade aumentou 420 habitantes, o que equivale a um aumento de 0,9%.

Em contrapartida, seis cidades tiveram queda na estimativa populacional em relação ao ano passado; sendo todas com menos de sete mil habitantes. São elas: Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul e Três Forquilhas. A seguir veja a estimativa populacional de cada município do Litoral Norte em 2020.

ESTIMATIVA POPULACIONAL NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE*

MUNICÍPIOS 2019** 2020** Capão da Canoa 53.049 54.051 Tramandaí 51.715 52.632 Osório 45.994 46.414 Santo Antônio da Patrulha 42.890 43.171 Torres 38.732 39.064 Imbé 22.800 23.271 Xangri-lá 16.408 16.775 Cidreira 16.254 16.583 Balneário Pinhal 14.068 14.363 Mostardas 12.804 12.847 Palmares do Sul 11.310 11.330 Terra de Areia 11.204 11.315 Três Cachoeiras 11.053 11.115 Arroio do Sal 10.065 10.279 Caraá 8.270 8.350 Maquiné 6.714 6.681 Tavares 5.481 5.483 Capivari do Sul 4.660 4.728 Mampituba 2.981 2.973 Morrinhos do Sul 2.949 2.919 Três Forquilhas 2.697 2.669 Dom Pedro de Alcântara 2.534 2.527 Itati 2.419 2.397 Litoral Norte 397.063 401.937

*Dados do IBGE; **Estimativa.

Foto: André Ávila