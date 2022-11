População realiza protestos e tranca rodovias do Estado

Após os resultados das urnas no último domingo (30/10), parte da população, contrária aos nomes eleitos, foi às ruas protestar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), diversas rodovias do Estado acabaram tendo trechos parcialmente ou totalmente bloqueados.

Aqui no Litoral Norte, caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro trancaram trecho da BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha, com pneus. O bloqueio ocorreu no quilômetro 26 da rodovia, no sentido Porto Alegre – Litoral. O protesto iniciou na tarde de segunda-feira (31/10). Ainda na segunda, partes da BR-101, alguns municípios como Maquiné, Osório e Três Cachoeiras, também sofreram com interrupções no trecho, havendo queima de pneus nos locais.

Trecho da BR-101 em Osório, também sofreu bloqueios. – FOTO: Divulgação

Os protestos geraram uma série de problemas. Devido aos bloqueios, a secretária estadual de Saúde Arita Bergman teve que cancelar a visita que iria fazer a Osório na tarde de segunda. Ela iria se encontrar com as responsáveis pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), as servidoras Eleonora Gehler Walcher e Suelen da Silva Ardoin para debater sobre os próximos passos a serem tomados após a intervenção do governo do Estado ao HSVP. Além disso, Arita tinha agendada uma reunião com o prefeito Roger Caputi, a qual também precisou ser adiada para uma nova data.

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO EMITE NOTA

Devido aos protestos, a prefeitura municipal de Santo Antônio da Patrulha emitiu uma nota contra os atos: “Patrulhenses, A Administração Municipal vem a público manifestar total contrariedade ao bloqueio à Freeway, que ocorre neste momento. Atos como este em nada condizem com a grandeza de um pleito eleitoral, representação máxima da democracia de um país. Pedimos a todos que evitem usar a via até que a ordem se restabeleça. Como gestores municipais, estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance”,diz a nota.

VENDAS DE PASSAGENS CANCELADAS

Os bloqueios nas rodovias também causaram o cancelamento da venda de passagens de ônibus. Ao menos duas empresas que realizam o transporte na região optaram por essa decisão: A Unesul e a Expresso São José. Ambas as empresas pediram que os clientes não fizessem a compra das passagens. No caso de quem já comprou os bilhetes, esse deve entrar em contato com a empresa para buscar uma solução. A Unesul disponibilizou o telefone para contato: 0800 645 9007. Já a São José, pode ser contatada pelos telefones: (51) 3684-3292 ou 98189-2675.

DESBLOQUEIO DAS RODOVIAS

No final da noite de segunda-feira, a Justiça Federal do RS (JF-RS) proibiu atos que prejudiquem o livre trânsito nas rodovias federais do Estado. A liminar também fixou multa de R$ 10 mil para pessoa física e R$ 100 mil para pessoa jurídica em caso de descumprimento, que serão automaticamente duplicadas a cada hora de permanência na conduta ilegal e serão de pronto exigidas, tão logo informados os nomes e CPFs ou CNPJs dos violadores, por meio de ordem de bloqueio.

A decisão é do juiz Carlos Felipe Komorowski. O magistrado destacou que as rodovias federais constituem bens da União, segundo a Constituição Federal, e, nesta condição, são bens públicos de uso comum do povo, devendo servir a toda a coletividade. Ele também pontuou a competência da PRF como órgão de Estado destinado a promover a segurança pública.

GOVERNO DO ESTADO MONTA GABINETE DE CRISE

Devido a situação, o governo do Estado decidiu montar um Gabinete de Crise. Na manhã de terça (1), foi realizada uma reunião no Centro Administrativo do Estado (CAFF). O encontro foi coordenado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e contou com representantes das forças de segurança estaduais, federais e demais entidades e órgãos envolvidos com a questão.

Ranolfo considera irregulares as intervenções nas rodovias e determinou que sejam tomadas medidas cabíveis para as desobstruções: “Minha ordem às forças de segurança é para agir e efetuar os desbloqueios de forma imediata, conforme indica a lei. Não vamos permitir que essa situação permaneça e prejudique o povo gaúcho”, declarou o governador.

As medidas para garantir a todos o direito de ir e vir estão sendo alinhadas e serão aplicadas de forma integrada pelas forças de segurança. Elas envolvem, em um primeiro momento, o diálogo com os manifestantes que bloqueiam vias públicas. Caso as ordens de liberação não sejam cumpridas, os infratores poderão ser multados, dependendo da natureza da irregularidade. Se ainda assim houver resistência, o uso da força poderá ser aplicado.

Governador Ranolfo se reuniu com representantes dos órgãos de Segurança e Justiça do Estado. – Foto: Nabor Goulart

PROTESTOS SEGUEM

O feriado do Dia de Finados, na quarta-feira (2), foi de protestos em todo o país. No Litoral Norte, centenas de apoiadores do presidente Bolsonaro se reuniram em frente ao Parque Histórico General Osório, as margens da ERS-030, e saíram em carreata pelas ruas de Osório. Enquanto isso, o Gabinete de Crise do governo voltou a se reunir para debater o problema de bloqueios nas estradas.

O principal objetivo é garantir a circulação de pessoas e a distribuição de combustíveis e alimentos. Um ponto de atenção é a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), entre Canoas e Esteio, na Região Metropolitana, que voltou a funcionar sem bloqueios desde a manhã de terça. O trabalho foi realizado pela Brigada Militar para garantir o acesso dos caminhões, normalizando o transporte.

Ainda na quarta, Jair Bolsonaro, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, pediu que os manifestantes liberassem as rodovias. Durante a sua fala, ele ressaltou a validade e legitimidade dos protestos, desde que não prejudiquem “o ir e vir das pessoas” e nem “a economia do país”. Até o final de quinta-feira (3), as manifestações seguiam acontecendo pelas rodovias, inclusive no Litoral Norte gaúcho.

Nas estradas federais, 86 pontos ainda estavam interditados ou bloqueados por manifestantes. Os dados são do último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PRF, 12 estados ainda registram ocupações nas rodovias desde o início das operações para desobstruir as estradas. O ponto mais crítico é no estado do Mato Grosso, que concentra 31% das ocorrências, ou seja, 27 pontos de rodovias com interdição ou bloqueio. Por fim, a corporação informou que cerca de dois mil autos de infração para os veículos que estão nos bloqueios foram aplicados, o que dá o equivalente a mais de 18 milhões de reais em multas.