Após a conquista da medalha de ouro dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o atleta de Futebol de Cinco (para deficientes visuais) Ricardinho Alves, voltou a terra natal para rever familiares e amigos. Na manhã de sábado (11), Ricardinho, abordo do carro do Corpo de Bombeiros, andou pelas principais ruas da cidade, onde foi saudado pelos moradores.

Depois de aproximadamente uma hora de passeio pelas ruas do município, o atleta, acompanhado da irmã Juliana e do sobrinho Caio chegou a prefeitura municipal, onde foi recebido pelo prefeito Roger Caputi.

“Você é um orgulho e uma grande referência para a população osoriense, ainda mais nesse momento difícil que estamos passando de pandemia. Você é uma motivação para as pessoas, pelo momento que passou e onde conseguiu chegar”, declarou o prefeito osoriense.

Ricardinho perdeu a visão aos oito anos de idade após ter sofrido um deslocamento de retina. Ele passou por cinco cirurgias para reverter o problema, mas sem sucesso. Aos oito anos de idade, dois anos depois das cirurgias, ficou completamente cego.

DIVERSAS CONQUISTAS

Aos 32 anos de idade, o osoriense Ricardinho acumula títulos e premiações. Entre eles estão os três prêmios de melhor do mundo. Ao todo, são quatro ouros na Paralimpíada, incluindo o conquistado no último dia quatro desse mês, em Tóquio (Japão) após vitória contra a Argentina por 1 a 0. Antes disso, Ricardinho já havia sido campeão no Rio de Janeiro em 2016, Londres (Inglaterra) em 2012 e Pequim (China) em 2008.

O camisa 10 da seleção brasileira de Futebol de Cinco também já foi tri campeão mundial (Madri em 2018, Tóquio em 2014 e Hereford – Inglaterra em 2010) e tetra do Parapan-Americano com a camisa do Brasil, além de títulos da Copa América. Já com a camisa da Associação Gaúcha de Futebol para Cegos (Agafuc), o ala esquerdo foi campeão estadual e brasileiro.

Em 2019, Ricardinho foi homenageado pela Câmara de Vereadores do município com aa Medalha Mérito General Osório, honraria dada a figuras relevantes da cidade, que levam o nome de Osório para o cenário nacional e/ou mundial. Já dessa vez, durante a cerimônia realizada no último sábado (11), o presidente do Legislativo local integrou uma placa com Votos de Congratulações ao atleta.

Muito contente pela cerimônia, o atleta agradeceu o apoio de todos: “Agradeço a todos que trabalharam para que este evento fosse realizado com segurança e dentro de todos os protocolos de saúde, assim como a população que me acolheu e me tratou com todo carinho pelas ruas por onde passei!”, declarou Ricardinho.

Também estiveram presentes na cerimônia: o vice-prefeito Martim Tressoldi, os secretários Lucas Azevedo (Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude), Danjo Renê (Saúde), entre outras autoridades locais.

