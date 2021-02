A morte de Johnny Mariano no último dia 23 de janeiro tem causado muita comoção, não só aos familiares da vítima, mas também a boa parte da população osoriense. O jovem de 20 anos foi atingido por uma carreta quando estava parado em sua motocicleta, no acostamento do trecho conhecido como ‘Freewayzinha’ no cruzamento com a Avenida Jorge Dariva. O acidente ocorreu no dia 22/01. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave a um Hospital de Porto Alegre. Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no dia seguinte.

Na última sexta-feira (29/01), familiares e amigos da vítima, foram até o local no cruzamento da Getúlio Vargas com a Estrada da Perua, protestar contra a morte do jovem. O objetivo, segundo Letícia Porcher, a mãe de Johnny, foi pedir por mais segurança no local, visto que acidentes como o qual tirou a vida do seu filho, são “constantes” naquela região. “Toda semana presenciamos acidentes nesta esquina, infelizmente desta vez foi meu filho que perdeu a vida, mas isso não pode ficar assim! É preciso que algo seja modificado, que seja colocada sinaleira ou uma elevada neste local”, declarou Letícia.

A mãe de Johnny relatou que gostaria de uma participação do poder público municipal por meio da prefeitura e vereadores na campanha por sinalização melhor no local, elevada, ou até mesmo um viaduto. Já a advogada da família, Etiane Rodrigues, relatou que “uma ação indenizatória será feita, tendo em vista que o veículo foi liberado sem nenhuma ocorrência, além da manobra inadequada por parte do condutor”.

Dezenas de pessoas estiveram presentes durante a manifestação, incluindo o vereador do MDB João Pereira, acompanhado de assessores da Câmara. Segundo o Legislativo da cidade, o presidente da Casa, o vereador Ed Moraes (MDB) afirmou que vai ser realizada uma sessão (ainda no período de recesso) para analisar as possibilidades para apresentar soluções de melhoria na segurança do local.

Ao final da manifestação, foi realizada uma oração, agradecimento dos familiares, e rosas foram colocadas próximo ao local do acidente.

OUTRO PROTESTO

Um protesto causou congestionamento no trânsito na Estrada do Mar, na noite da última sexta-feira (29/01). Por volta das 21h e 30min, um grupo de 50 pessoas bloqueou a rodovia no sentido Osório – Torres, próximo ao acesso a Atlântida Sul. Com galhos de árvores, os moradores chegaram a interromper a rodovia por mais de 20 minutos, o que causou congestionamento para os motoristas que se deslocavam neste sentido. Os manifestantes são moradores de uma ocupação na praia de Mariápolis, ao sul de Rainha do Mar, e pediam moradia digna. O local foi liberado e o trânsito flui normalmente após a manifestação.

Foto: Divulgação

Johnny Mariano tinha 20 anos e trabalhava em um estabelecimento da cidade.