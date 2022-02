O Porto Meridional do Brasil, com sede em Arroio do Sal, venceu mais uma etapa para obtenção do licenciamento ambiental. O senador Luis Carlos Heinze (Progressistas) informou que mais uma etapa foi concluída, com a liberação do termo de referência junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo Heinze, esse procedimento pendente “viabiliza o início do licenciamento ambiental e abre caminhos para vencer as formalidades na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antac) e na Superintendência de Patrimônio da União (SPU) ”. De acordo com Heinze, o recente aval soma -se as obtenções de autorizações da Secretaria Nacional de Portos (SNP) e da Marinha do Brasil para a escavação em área de portuária de 2,5 quilômetros da beira-mar. “Foi mais um avanço a ser celebrado no Estado. Essa é a penúltima etapa necessária antes de consolidar o projeto junto aos investidores, o que deve ocorrer até o final deste ano e já gera reflexos para o aquecimento econômico daquela região”, comentou Heinze.

Segundo o parlamentar, a ideia dos detentores do projeto é intensificar a prospecção de investidores. Nas cargas, confirma o senador, são muitos os interessados em participar da instalação, que possui já garantia de viabilidade técnica, com acesso direto pela BR-101 e previsão de ponte sobre a Lagoa de Itapeva para possibilitar o armazenamento de contêiner, em paralelo à Estrada do Mar, sem comprometer a rodovia estadual. A previsão de início das obras é de 2023.

Foto: Divulgação

