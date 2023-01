Pós pandemia ninguém explica

A pandemia de Covid 19 pode ser considerada a de maior repercussão mundial. Outras como a da H1N1 logo foram logo esquecidas pelo governo e pela população nos cuidados que eram justamente os mesmos para a Covid 19. Quem não lembra da higienização das mãos, espaços arejados e até uso de máscara se cogitou. Também com sua taxa de mortalidade a H1N1 não causou o pânico que se tornou a Covid 19. Pânico este mais em decorrência da mídia funesta que combinou audiência com questões políticas. No final das contas ambas enfermidades causadas por um novo vírus tinham como contaminação as vias respiratórias, mas parece que no caso da Covid se tratava de um caçador de vítimas onde “especialistas” diziam que o vírus navegava, voava, mergulhava, sobrevivia no esgoto e tantas outras ilações.

Logo que a pandemia chegou ao Brasil graças aos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo e a Rede Globo que sabendo dos noticiários mundiais insistiram em protagonizar o Carnaval, mesmo já havendo um decreto de emergência em Saúde Pública publicado alertando sobre o assunto. Surpreendentemente após o Carnaval uma explosão de contaminados o que sugere que ou estava-se escondendo a contaminação ou esta veio com os milhares de turistas que vieram para o maior evento de rua do mundo.

O que se seguiu depois do começo das contaminações, a começar pelo mico protagonizado pelo ministro da Saúde Luis Henrique Mandetta, que mais buscava holofotes e satisfazer a mídia perversa ávida por desgraça, vimos o SUS ser assaltado por governadores que se arvoraram a detentores da ciência, pelos iluministros da Suprema Corte que mal despacham os milhares do processos em suas gavetas. O governo federal que foi isolado por força do STF liberou os governadores e prefeitos a “reis da cocada” em que muitos até nem sabiam o que era vírus, mas determinava fechamento de lojas, caminhadas em espaços abertos e ao confinamento para poder contaminar quem ainda não estava contaminado. Podem dizer que foram falhas, mas o que fizeram foram demonstrarem o quanto são incompetentes e burros, pois muitos destes prefeitos mal sabiam governar suas cidades ou fazer um bueiro, mas sabiam tudo de Covid.

Nosso litoral viu praias serem interditadas para caminhadas e até trânsito de veículos, alguns queriam até mesmo mandar visitantes retornarem da entrada da cidade de volta à cidade de origem. Imagem que a salinidade do ar da beira mar, que corrói ferro, alumínio e outros tantos materiais não seria capaz de eliminar o vírus que por ventura houvesse no ar. Mesmo com a idiotice ouvida da Rede Globo, muitos devem lembrar que há não muito tempo quando se extraía um dente o que se fazia era fazer bochecho com salmoura como forma de esterilizar o local e evitar contaminação ou infecção. Mas a idiotização propagada pela televisão conduziu com os seus “especialistas” em virologia a caminhos que eram contestados por uma grande parcela de médicos que realmente trabalhavam com virologia. Vou a formação do “consórcio funeral” e que a melhor notícia era dizer que haviam ampliado o número de óbitos e de contaminações. O de menor importância era o de recuperados ou curados. Muitos jovens entraram em depressão e os pais em desespero causando milhares de separações e o aumento de casos de suicídio.

Ainda não se explica por que o falecimento de alguém que foi contaminado pela Covid era colocado em saco plástico e caixão lacrado e atém mesmo sem funeral ou acesso da família? Como explicam os especialistas que depois de morta a pessoa o vírus ainda sobrevive? Muitas pessoas morriam de outras comorbidades, mas o “consórcio” insistia em ter números impactantes e condenavam médicos que aprestavam tratamentos e contestavam a verdadeira causa mortis.

Agora passada a fase mais aguda da pandemia e que ainda há mortes em decorrência da Covid, por que não se lacra mais caixões, ensaca os mortos e proíbem os velórios. Seria a vacina que agora milhões de doses estão sendo jogadas fora por que as pessoas não acreditam ou não querem injetar algo experimental em seus filhos? Como faz falta pessoas que realmente se preocupam com a verdade e, principalmente veículos de imprensa que visivelmente são financiados e bajulados para serem coniventes com as mentiras. Certamente termos um dia a revelação de tudo que esteve por trás desta “pandemia” de origem chinesa, que pode ser a primeira de outras tantas.