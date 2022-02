A CCR Viasul informa que, em breve, terá início a operação dos quatro postos de pesagem nas rodovias sob sua concessão sendo dois na BR-101, na altura do quilômetro 41 e 49, em Terra de Areia) e outros dois na BR-386 (um no quilômetro 262, em Fontoura Xavier, e outro no quilômetro 407, em Triunfo).

As estruturas foram construídas pela Concessionária de acordo com cláusula contratual para auxiliar na fiscalização do transporte de cargas e passageiros nas rodovias sob sua concessão. Após a conclusão das obras, toda a operacionalização dos mesmos será feita pela Agência Nacional e Transportes Terrestres (ANTT).

Cada posto de fiscalização contará com uma equipe de cerca de 13 colaboradores responsáveis pela pesagem dos veículos de carga. Um deles é a balança seletiva, dispositivo montado em uma pista adjacente à rodovia por onde passarão todos os ônibus e caminhões em uma velocidade máxima de, até, 60 quilômetros por hora (km/h).

Em caso de detecção de alguma anormalidade, como excesso de peso, por exemplo, os veículos serão direcionados, por meio de semáforo, para a balança de precisão. Na balança de precisão o veículo passa por uma nova pesagem, de forma a confirmar, ou não, tais anormalidades. Em caso de confirmação, o veículo é direcionado para o pátio, afim de ter a sua documentação analisada pelos responsáveis do PGF. Caso contrário é redirecionado à rodovia.

No caso da confirmação de irregularidades, os fiscais da ANTT aplicam as sanções legais cabíveis de acordo com cada situação, podendo ser desde de uma notificação até a retenção do veículo para transbordo da carga excedente.

Foto: CCR

