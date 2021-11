As praias de Atlântida e Sul têm recebido um cuidado especial por parte da prefeitura. Na semana passada, teve início a limpeza das ruas em torno e da orla dos balneários. A ideia do Executivo é que a manutenção das praias seja constante, no intuito de valorizar a praia, o morador local e o veranista.

Além disso, segue em andamento a drenagem da Avenida Atlântida. O prefeito Roger Caputi, juntamente com o vice-prefeito e secretário de Obras, esteve vistoriando os trabalhos e falou sobre a obra: “É uma obra que incomoda de algum modo os moradores, mas que tem previsão de entrega para o final de novembro, no máximo meio de dezembro”, disse o prefeito.

Caputi aproveitou para falar sobre o Projeto de revitalização no Centro de Atlântida Sul. Segundo ele, as obras estão previstas para iniciar após o término da temporada de Verão: “Já temos recurso disponibilizado, mas a ideia é mexer nisso a partir do ano que vem, respeitando o grande movimento da praia e após a temporada, executar a obra e entregar para o verão de 2023”, declarou o prefeito osoriense.

Foto: PMO

