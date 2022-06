Praias da região sofrem estragos com ciclone

Ressaca destruiu parte do calçadão de Tramandaí. – Foto: Anselmo Cunha

A forte ressaca que atingiu as praias do Litoral Norte no último final de semana, devido a um ciclone extratropical que passou pela Costa gaúcha, causou estragos a algumas cidades da região. Os problemas mais significativos foram relatados em Tramandaí e Imbé. Houve danos em passarelas, no calçadão e na barra do rio.

Em Tramandaí, três das sete passarelas de madeira que ligam o calçadão à beira da praia foram arrancadas e levadas pelo mar. Além disso, o calçadão foi danificado entre a Avenida da Igreja e a casa do Sesc. O secretário de Obras Marcio Soares afirmou não ter visto ressaca semelhante nos últimos anos e calculou um prejuízo em cerca de R$ 300 mil.

Na praia de Imbé, a maré subiu e a água chegou a atingir vias até duas quadras distantes da beira da praia. Conforme o secretário municipal de Obras e Viação, Caio Sant’ana, parte do calçamento se desprendeu devido à força das ondas. Um mangote flutuante — espécie de tubulação marítima da Petrobras — foi levado para cima da pista e danificou alguns bancos. Funcionários da estatal colocaram o mangote novamente dentro do Rio Tramandaí.

Entre os balneários de Imara e Atlântida Sul, em Osório, a força das ondas danificou parte da pista da Avenida Beira-Mar (Interpraias). O trânsito no local chegou a ser bloqueado. Além disso, o calçadão de Imbé também sofreu danos, tendo uma quantidade enorme de areia se espalhado pelas ruas da cidade. Já em Capão da Canoa, conforme a Secretaria Municipal de Turismo, algumas passarelas de acesso ao mar e entradas de quiosques foram danificadas e uma guarita de guarda-vidas caiu.

Água levou parte de calçamento das ruas à Beira-Mar, em Imbé. – Foto: PMI

Os estragos também foram registrados em Osório. Nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis guaritas do salva-vidas, passarelas e o calçadão foram atingidos e sofreram danos. A equipe da secretaria de Obras e Saneamento, em conjunto com o subprefeito de Atlântida Sul Caio Rosa e o coordenador dos Subprefeitos Paulo Ferri iniciaram na segunda-feira (13), o trabalho de recuperação da beira-mar.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pellegrini falou sobre o ocorrido: “Infelizmente nossa praia foi atingida pela forte ressaca, hoje já foi realizado a recuperação de alguns pontos pela secretaria de Obras e Saneamento e estamos fazendo este trabalho para verificar o que foi danificado para arrumar os estragos o mais rápido possível”, declarou o secretário.

Equipes da prefeitura realizaram trabalhos nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis, em Osório. – Foto: PMO

