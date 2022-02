Da esquerda para direita: Mirim, Nunes, deputado Gabriel, Roger e Claudio Aliardi. – Foto: PMO

OSÓRIO – Na última segunda-feira (31/01), o prefeito Roger Caputi, juntamente com os secretários municipais Claudio Aliardi (Obras e Saneamento) e Juarez Nunes (Administração), além do assessor Julio Mirim; esteve em Porto Alegre cumprindo compromissos de agenda.

Durante a passagem pela capital, o prefeito osoriense esteve reunido com o deputado estadual Gabriel Souza (MDB) e representantes da CEEE Equatorial. Entres as principais pautas debatidas está a negociação com o Governo do Estado para que o antigo prédio da CEEE seja cedido ao município. Outra questão discutida foi a cedência de máquinas e equipamentos para realização de obras de infraestrutura.

Após os compromissos, Roger falou da importância de estar sempre em contato com o Governo do Estado no intuito de garantir melhorias e recursos para o município. “Tivemos importantes agendas em Porto Alegre que visam qualificar Osório e melhorar os serviços disponibilizados à população. É fundamental para a cidade estarmos em agendas com o Governo do Estado e o deputado estadual Gabriel Souza tratando de demandas que são fundamentais para a infraestrutura e o desenvolvimento do nosso município”, destacou o prefeito Caputi.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some