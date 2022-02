OSÓRIO – Dando continuidade à sua agenda de compromissos na cidade, o prefeito Roger Caputi esteve na última semana, visitando as praias de Atlântida Sul e Mariápolis. O chefe do Executivo municipal esteve acompanhado do subprefeito Caio Rosa e do coordenador dos subprefeitos Paulo Aliardi.

Durante sua passagem pelos balneários do município, Roger foi até a Escola José Paulo da Silva, onde esteve reunido com a direção, professores e servidores do educandário. A administração também esteve conferindo as melhorias que foram realizadas nas passarelas da praia e obras de infraestrutura que foram realizadas em Atlântida Sul e Mariápolis.

Além disso, o prefeito também esteve na beira-mar e aproveitou para conversar com os comerciantes, veranistas e a comunidade para ouvir as demandas e opiniões para o desenvolvimento do distrito. “Foi um dia muito proveitoso de muito trabalho, de troca de informações, de busca de conhecimento e de ouvir os anseios e a necessidade da comunidade, dos comerciantes que investem na praia e dos veranistas que desfrutam dos espaços da praia. Esse contato direto com as pessoas é fundamental no intuito de desenvolver as nossas praias e na busca da resolução das demandas do distrito”, destacou o prefeito Caputi

Roger ainda afirmou a população que conversou com a chefe da Polícia Civil Nadine Anflor e ela teria garantido que o Atlântida Sul continuará com um posto da Polícia com a presença diária de um policial. É válido destacar, que a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Osório foi fechada e, os seus casos em aberto foram repassados para a nova Delegacia de Xangri-lá, a Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) que vai ficar responsável por investigar os grupos criminosos do Litoral Norte.

Foto: PMO

