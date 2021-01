Dando continuidade a série de reuniões no início de seu governo, o prefeito Roger Caputi recebeu na última sexta-feira (15), a promotora de Justiça Cristiane Della Méa Corrales, o delegado da 1ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), Benhur Calderon. Também esteve presente na reunião, o secretário municipal de Saúde, Danjo Renê.

O objetivo do encontro foi debater as demandas da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Entre as pautas discutidas foram debatidos: a situação da saúde dos apenados, a manutenção do equipamento de raio-X da penitenciária, a profissional de saúde do município que vai realizar os exames e a utilização da mão-de-obra prisional nos serviços de conservação e manutenção da cidade.

Segundo Roger Caputi, já está sendo providenciando a manutenção do equipamento do raio-X da PMEO. O prefeito também garantiu o retorno da presença de uma profissional da saúde realizando os exames na penitenciária. Sobre o uso da mão-de-obra dos apenados a promotora e o delegado se mostraram bastante entusiasmados com isso. “Vamos receber informações nos próximos dias de que maneira o município poderá conveniar com o Estado a utilização da mão-de-obra. A gente entende que essa iniciativa é uma maneira de ajudar a resocializar esses apenados, que poderão auxiliar na conservação e manutenção da cidade”, afirmou o prefeito Caputi.

OUTRAS AÇÕES

Na manhã da última sexta-feira (15), o prefeito Roger recebeu a visita do deputado estadual Gabriel Souza. Participaram do encontro secretários municipais, o presidente da Câmara de Vereadores Ed Moraes e os vereadores João Pereira e Charlon Müller. Na oportunidade, foram tratadas demandas do município junto ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa.

Na quinta-feira (14), Roger, acompanhado da Assessora de Esporte e Lazer Cida Santos e do vereador Ed Moraes, esteve vistoriando as estruturas do Centro Esportivo Davi José Fleck (Vila Olímpica). A intenção do governo municipal é investir na infraestrutura da Vila Olímpica, qualificando os espaços existentes e criando novas estruturas esportivas.

O prefeito Roger Caputi frisou que a visita foi importante no intuito de conhecer a realidade atual dos ginásios, da condição do campo de futebol e as melhorias que são necessárias serem realizadas. “A Vila Olímpica é um centro esportivo que pode ser melhor utilizado. Vamos criar um projeto que envolva as crianças e os esportistas de Osório. As nossas crianças e os nossos atletas devem estar inseridos no dia-a-dia desse nobre espaço que temos no nosso município. Temos muita coisa para fazer, mas vamos entregar a Vila Olímpica em condições para a nossa população”, destacou Roger Caputi.

Foto: PMO