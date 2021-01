O prefeito Roger Caputi segue realizando uma série de reuniões nos primeiros dias de seu mandato. Na terça-feira (12), Roger, juntamente com o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Lucas Azevedo, esteve reunido com a diretoria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio). O objetivo do encontro foi tratar de assuntos de interesses dos empresários locais.

Entre os assuntos discutidos esteve a desburocratização para abertura de empresas e participação efetiva da Acio nos conselhos. O prefeito Caputi ressaltou que a partir de agora vai ser criado uma agenda de trabalho em conjunto com a entidade, com planejamento, definindo os rumos da economia e articulações para o desenvolvimento do município.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Lucas Azevedo destacou a importância de estreitar a relação com a Associação Comercial da cidade. “Queremos valorizar o empresário local, atrair novos empresários e novas empresas para Osório. Eu acredito que a Acio vai ser parceira nessa caminhada e nesse desafio de alavancarmos a economia do município, para no futuro próximo gerar mais emprego e renda”, destacou Lucas.

Presente na reunião, o presidente da Acio, Tiago Antolini, agradeceu a recepção do prefeito e frisou que 2021 será o ano da retomada. “Planejamento faz parte da vida dos empresários e com a instituição que os representa não é diferente. Reunimos-nos com o prefeito Roger Caputi e o secretário de Desenvolvimento para apresentarmos as demandas da classe empresarial. Temos certeza que se inicia uma estreita e produtiva relação com a nova gestão municipal”, afirmou Antolini.

No final do encontro, o prefeito saiu satisfeito do que viu: “A reunião teve o propósito de apresentar algumas propostas e ouvir sugestões por parte da Acio. Julgo importante que a gente construa essa relação, dividindo experiências que teremos com o empresariado local. Foi uma importante reunião para tratarmos sobre o desenvolvimento de Osório”, declarou Roger.

FOTO: PMO