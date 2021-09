O prefeito Roger Caputi e o secretário municipal de Saúde Danjo Renê receberam a Comenda da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) da cidade. A cerimônia foi realizada na última quinta-feira (23), na sede da Esfes, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu.

A homenagem, que contou com a presença de autoridades civis e militares, foi realizada com o intuito de agradecer por tudo que a cidade de já proporcionou para a Esfes. “A distinção e o reconhecimento ocorre pela contribuição das autoridades para o aprimoramento do saber policial militar, o desenvolvimento do ensino da Brigada Militar (BM) e o prestígio da Esfes Osório”, ressaltou o comandante da Esfes, o capitão Daniel Marobim.

Em poucas palavras, o secretário Danjo resumiu o valor da Comenda recebida: “Momento Ímpar da minha vida”, afirmou Renê. Já o prefeito Roger salientou a importância da Escola de Formação e Especialização de Soldados para o município e agradeceu pela honraria. “Com a escola no município temos a oportunidade de ver todos os soldados colocando em prática seu conhecimento e aprendizado dentro da nossa cidade, passando para nossa população uma sensação de segurança. Me sinto muito feliz e orgulhoso em receber essa homenagem da Esfes”, declarou Caputi.

Foto: PMO

