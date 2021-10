Na última sexta-feira (8), o prefeito Roger Caputi e o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária Fernando Campani, juntamente com o veterinário do Canil Municipal Robson Ferreira, estiveram nas cidades de Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari. O objetivo da viagem foi conhecer o projeto de biodigestor e produção de biogás. A ideia é poder implantar esse projeto na cidade, utilizando os resíduos produzidos pelos animais do canil.

Na empresa Rola Moça foi conhecido o sistema que reutiliza resíduos do restaurante industrial. O gás gerado por meio desse processo é utilizado na cozinha para confecção da alimentação dos funcionários. Em Lajeado, a administração municipal visitou a Univates, onde conheceu a estrutura do Campus, todo o processo de pesquisa e os laboratórios que analisam os produtos possíveis de serem utilizados na produção do biogás. Também na Universidade foi conhecido o projeto de biodigestor que produz e gera gás para utilização na cozinha.

O secretário Campani frisou a importância de o município conhecer projetos que utilizam novas tecnologias que tem o viés da “sustentabilidade”. Já Roger afirmou que o município busca o conhecimento de novas tecnologias e novas parcerias, com o intuito de implantar novos projetos para a cidade. “Trocamos experiências e convidamos os profissionais de Estrela e Lajeado para estarem conosco em Osório e de algum modo construir junto uma parceria. Falamos sobre os resíduos produzidos pelos animais do canil e de que forma poderíamos reutilizar esse material. Uma matéria orgânica que poderíamos através de estudo, de pesquisa, reaproveitar e utilizar o sistema de biodigestor. Temos esse desejo de implantar um projeto piloto com o objetivo de utilizar esse material”, declarou o prefeito Caputi

Foto: PMO

