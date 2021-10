Na semana passada, o prefeito Roger Caputi e o secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária Fernando Campani estiveram realizando uma visita técnica na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de Atlântida Sul. A visita também foi acompanhada de empresários da região, representantes de indústrias de construção civil e empresas de engenharia química, além de moradores do Condomínio Atlântico Villas Club.

A visita teve o intuito de entender os resultados da tecnologia que trata os efluentes do condomínio e o modelo de gestão adotado. O sistema é licenciado, controlado e fiscalizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado (Fepam-RS) e também pelo órgão ambiental do município.

Segundo Fernando Campani, a ETE de Atlântida Sul é o único local da cidade que está tratando os efluentes com eficiência superior a 90% dos parâmetros poluidores. “A referência técnica que visitamos é mais uma alternativa viável para tratar os efluentes, pois não há segredo em tratamento de esgoto e nem obrigatoriedade prévia de ser público ou privado. O sistema tem que funcionar para o bem do meio ambiente, para saúde da população e sustentável economicamente”, ressaltou o secretário municipal.

O prefeito Roger enalteceu a importância da visita para conhecer o sistema, sua capacidade e todo o processo de tratamento que acaba dando uma condição de qualidade no tratamento de esgoto. “É um sonho nosso e esperamos ter no futuro um tratamento de esgoto eficiente na cidade de Osório, isso não é impossível visto que a tecnologia avança muito. Estamos trabalhando e buscando conhecimento para resolver a questão do tratamento no município”, afirmou Caputi.

PROSEANDO SOBRE A NATUREZA

A secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária está programando para os próximos meses a realização de vários seminários aberto ao público sobre tecnologias de tratamento de efluentes e abastecimento. Vão ser convidados detentores de tecnologias de vários lugares do mundo e comunidade acadêmica da região. Os seminários fazem parte de uma programação coordenada pela secretaria intitulada “Proseando sobre a natureza das coisas” e tem como objetivo principal a formação de empresários, técnicos e sociedade interessada sobre o tema do Saneamento Básico.

Já está programado o primeiro seminário no início do mês de novembro e vai trazer apresentações técnicas sobre Estações de Tratamento de Efluentes Residenciais e Biodigestão de Resíduos Sólidos Urbanos. A data e local vão ser anunciadas nas redes sociais e portal da prefeitura nos próximos dias.

