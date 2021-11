O prefeito Roger Caputi e o vice-prefeito Martim Tressoldi estiveram na última sexta-feira (29/10), na cidade de Caxias do Sul, na Serra gaúcha. O objetivo da visita foi se reunir com representantes da empresa Green Air, que atualmente investe no município e pretende expandir seus negócios. Durante o encontro, Roger e Tressoldi puderam conhecer alguns projetos que a empresa tem o desejo de implantar na cidade.

Os comandantes do Executivo osoriense também visitaram a sede da Mobilização por Caxias do Sul (MobiCaxias). O programa tem como seus princípios e conceitos de formatação, os mesmos definidos nas literaturas de Inovação e Ecossistemas Inovadores do país, tendo como base a Tríplice Hélice e atualmente Quadri Hélice, formado por lideranças representativas do Poder Público (Executivo e Legislativo), Iniciativa Privada (Entidades Empresariais), Academia (Universidades e Faculdades) e a Sociedade Civil Organizada. O MobiCaxias é comprometido em realizar projetos factíveis e importantes para o futuro da cidade, respeitando a sua cultura e planejando a Caxias do Sul para o ano de 2040.

Antes de retornarem a Osório, o prefeito e o vice-prefeito osoriense se reuniram com o prefeito caxiense Adiló Didomenico. Também estiveram presentes no encontro, o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias, Velocino Uez; e os vereadores Sandro Fantinel e Clóvis Xuxa.

Após a viagem, o vice-prefeito falou da sua passagem pela Serra: “Trocamos ideias, interagimos e entendemos que administrar uma cidade deve ser assim, um vindo na cidade do outro para trocar experiências. O convite ao prefeito Adiló foi feito para visitar nossa cidade também”, disse Martim Tressoldi.

“Foi uma oportunidade para trocar informações e experiências que, às vezes, ambas as administrações enfrentam o mesmo problema. Falamos sobre o Reurb, processo que estamos desenvolvendo em Osório e que também está sendo desenvolvido em Caxias do Sul. Conhecemos também um pouco do trabalho realizado pela empresa Green Air. Foi um dia de trabalho muito importante”, declarou o prefeito Roger.

Roger e Tressoldi, ao lado do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico.

Fotos: PMO

