O prefeito, Roger Caputi, e o vice-prefeito e secretário de Obras e Saneamento, Martim Tressoldi, estiveram verificando o andamento da obra de revitalização da orla da Lagoa do Marcelino. O trabalho que está sendo desenvolvido é um processo de recuperação da área degradada da lagoa, com a retirada do sedimento e a recomposição da margem. O investimento para realização da 1ª etapa da obra é de 113 mil reais.

Roger destacou que o projeto de revitalização da Lagoa é um “grande sonho” para a população osoriense. “É uma obra grande que vai ser um marco para a cidade. Estamos executando a 1ª etapa de um projeto de médio a longo prazo. Tivemos acompanhando o andamento da obra na última semana e já notamos a diferença na Lagoa do Marcelino”, declarou Caputi.

O prefeito e o secretário de Obras também visitaram o Horto Florestal. A administração em conjunto com o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Fernando Campani, tem trabalhado no projeto de arborização da cidade e no resgate do horto. Já estão sendo preparadas mudas para serem plantadas nas vias do município.

Entrega de terreno baldio no bairro Albatroz

Atendendo uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Albatroz, a administração realizou a limpeza do terreno baldio localizado em frente ao posto de Saúde, fez o cercamento e entregou ao proprietário. “Aquele acúmulo de lixo gerava desconforto para população que reside naquele entorno. Então fizemos a limpeza daquele espaço e devolvemos ao proprietário. Esperamos que essa ação realizada pela secretaria de Obras resolva esse problema do bairro”, frisou o prefeito Roger Caputi.

Foto: PMO