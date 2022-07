Prefeito em exercício Charlon Muller fiscaliza obras na cidade

OBRAS EM VIAS – A prefeitura de Osório segue dando continuidade as obras em diferentes ruas e estradas da cidade. O trabalho de pavimentação e implantação da sinalização viária está sendo realizado na Rua Passinhos (Medianeira), na Estrada José Ouriques, na OS-020, via paralela à ERS-389 (Estrada do Mar) na Várzea do Padre, e na localidade da Baixada.

Na quarta-feira (20), o prefeito em exercício Charlon Muller esteve fiscalizando as obras: “Temos diversas obras ocorrendo neste momento, contemplando muitos bairros e localidades da nossa cidade. Essas benfeitorias serão finalizadas em breve e a população com essas obras terá mais qualidade de vida. Junto com isso esperamos que essa melhoria da infraestrutura traga desenvolvimento para Osório”, ressaltou Charlon.

