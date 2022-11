Prefeito recebe visita da governadora do Rotary

OSÓRIO – O prefeito Roger Caputi recebeu na terça-feira (8), em seu Gabinete, a visita da governadora do Rotary Club – Distrito 4.670, Denise Helena Carvalho Pastori. Ela esteve no município cumprindo compromissos de agenda. Também participaram da reunião o presidente do Rotary da cidade Jeferson de Oliveira, o presidente do Legislativo Charlon Muller (MDB), os vereadores João Pereira (MDB) e Vágner Gonçalves (PDT), o secretário de Administração Juarez Nunes, além de membros do Rotary e do Rotary Satélite Bons Ventos.

Durante o encontro, Denise se colocou à disposição da administração para auxiliar em demandas das cidades. Roger agradeceu a visita e aproveitou para entregar a ela o Decreto de Hóspede Oficial do Município de Osório. “Estamos muito felizes de receber a governadora do Rotary na nossa cidade. Com certeza a parceria do município com a instituição é importante para toda a comunidade e traz benefícios para a cidade”, declarou o prefeito Caputi.

Fotos: PMO