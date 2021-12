Foi realizada na noite de segunda-feira (6), mais uma edição do ‘Papo com o prefeito’. Dessa vez, Roger aproveitou para realizar um balanço do primeiro ano de seu governo. A live contou com a presença dos secretários municipais Dilson Maciel (Educação), Moacir Galimberti (Segurança e Trânsito) e Sebastião Nunes (Administração).

O primeiro a falar foi Nunes. O secretário de Administração lembrou dos problemas que sua pasta enfrentou quando assumiu o cargo, justamente no ápice da pandemia com o aumento no número de mortes e o afastamento de servidores. Na época, a prefeitura estava trabalhando com 25% do seu efetivo, o que segundo ele, era insuficiente para conseguir dar conta das demandas.

No primeiro momento, a Secretaria teve que agilizar os processos, conseguindo digitalizar 80% dos seus serviços. Em 11 meses de governo, também foram realizadas melhorias nos contratos, fazendo com o que o Executivo conseguisse (praticamente) colocar em dia diversas contas atrasadas como água, luz e internet.

Na questão das licitações, o município precisou lidar com a mudança de lei, o que obrigou a realização de reuniões, palestras e cursos com os servidores com intuito de capacitá-los para conseguirem lidar com as alterações. “O nosso objetivo é sempre será seguir fazendo as compras de maneira transparente. Realizando as contratações de serviços e obras sempre prezando pela legalidade e segurança”, afirmou o secretário Nunes.

SEGURANÇA E TRÂNSITO

O secretário Moacir Galimberti também começou lembrando das dificuldades da pandemia. Segundo ele, foi a Secretaria de Segurança e Trânsito, juntamente com a Secretaria de Saúde, que “seguraram as pontas” durante o pior momento. Foi a pasta dele responsável por dar continuidade a fiscalização e cumprimento dos decretos estaduais e municipais. “Tivemos grande dificuldade, com o comércio fechado e por causa da falta de efetivo para cobrir os diversos pontos da cidade”, relatou Galimberti.

Logo no início do seu trabalho, o secretário precisou lidar com os temporais que atingiram a região e causaram danos e prejuízos a moradores da cidade. Com auxílio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, a Secretaria conseguiu prestar apoio as quase 40 famílias que perderam tudo devido ao ciclone que atingiu o Litoral gaúcho.

No trânsito, foram instalados novos quebra-molas e as primeiras rotatórias, instrumento que causou duras críticas por parte da população. Nesse momento, o prefeito Roger aproveitou para ressaltar que, esse trabalho, “não é para dificultar, e sim, para preservar e proteger a vida dos cidadãos”.

Os dados trazidos por Galimberti ajudam a confirmar isso. De acordo com ele, desde que foi instalada a rotatória na Ildefonso Simões Lopes com a João Sarmento, não houve mais acidentes. Antes disso, a média era de um por semana. Já na rótula da Ildefonso Simões com a Santos Dumont, onde ocorreram dois acidentes com mortes em 2021, também houve queda no número de acidentes. Além de auxiliar na diminuição de acidentes, a rotatória ainda tem um custo menor do que seria gasto se fossem instalados semáforos.

Em média, a secretaria recebe 45 pedidos para instalação de rótulas em diferentes pontos da cidade. Porém, antes que o trabalho seja feito, é realizada uma análise criteriosa: “Conforme os pedidos forem chegando e nós podermos atender, vamos atender todos. A gente sabe quais os pontos críticos dentro da cidade na matéria de trânsito e vamos fazer o esforço maior para atender”, declarou o secretário Galimberti.

Mais segurança – Moacir aproveitou para falar sobre a Ronda Patrimonial, uma novidade na cidade, lançada no início de dezembro. O serviço realizado pelos vigilantes do município atua 24 horas nos principais pontos turísticos da cidade como o Largo dos Estudantes, a Lagoa do Marcelino, as Praças da Catedral e das Carretas, além do Mirante e a Rampa do Morro da Borússia. Os agentes podem ser acionados pelos telefones: (51) 99751-5996 ou 3601-2189.

A administração municipal também realizou a contratação de empresa especializada em segurança desarmada que fará a vigilância nos principais pontos da cidade. O objetivo da iniciativa é levar mais segurança ao cidadão e ao turista que visita o município e também preservar o patrimônio da cidade e coibir possíveis delitos.

Rua fechada – Devido ao intenso movimento no período de Natal na praça central da cidade, a prefeitura decidiu por fechar a Rua Bento Gonçalves, em frente à Catedral. A via vai seguir bloqueada até o final do Verão, com algumas exceções, como no caso de necessidade para alguma entrega na igreja, por exemplo. Conforme o secretário de Segurança e Trânsito, nessa situação a sinalização seria retirada para o serviço e voltaria a ser colocada posteriormente.

Segurança nas praias – Galimberti confirmou que as praias de Atlântida Sul e Mariápolis vão contar com um reforço de aproximadamente 28 Policiais Militares (PMs) para realizar a segurança da população durante o Verão. Além disso, também vai haver o aumento no efetivo da Polícia Civil e dos Bombeiros.

Em relação a segurança no restante do ano, Roger Caputi disse que já está em andamento as tratativas para garantir o mínimo de segurança aos moradores das praias, visto o aumento populacional devido a pandemia. Vale ressaltar que há a possibilidade da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Atlântida Sul fechar. Porém, o prefeito informou que esteve em contato com o presidente da Assembleia Legislativa do RS, o deputado Gabriel Souza (MDB), que já solicitou uma reunião com o secretário Galimberti, juntamente com o vice-governador Ranolfo Vieira Jr, para analisar a situação e garantir a permanência da Delegacia no balneário da cidade.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tendo uma das secretarias que teve mais trabalho neste ano de 2021, o secretário Dilson Maciel fez um resumo dos serviços realizados por sua pasta nos primeiros 11 meses de governo. Logo ao assumir, foi feito um diagnóstico na estrutura educacional do município e foi constatado que haviam diversas demandas a serem cumpridas. Entre elas, a falta de recursos humanos.

Desde janeiro deste ano, foram contratas cerca de 100 pessoas, entre professores e funcionários. Vale ressaltar que, devido a Lei 173, o município foi obrigado em 2021 a apenas nomear novos contratados em três situações: aposentadoria, morte ou exoneração. Já nos casos da necessidade de aumento de vagas, o secretário de Educação lembrou que só pode ocorrer, por meio de aprovação de Projeto de Lei no Legislativo municipal. Conforme Dilson, apenas na Educação Especial é necessitada a contratação de 15 profissionais. “Pode ter certeza que estamos trabalhando para cumprir tudo aquilo que foi previsto para área educacional”, afirmou o secretário.

Investimentos – Mesmo com o corte de gastos, muita coisa foi feita. Das 26 escolas da Rede Municipal, 12 já receberam ao menos um tipo de intervenção, como manutenção, reforma, revitalização e/ou ampliação. Foram contempladas as seguintes escolas: Bem-Me-Quer, Paraíso da Criança, Cordeiro de Farias, Major Antônio de Alencar, Osvaldo Amaral, Mirko Lauffer, entre outras. Até o momento foram investidos aproximadamente R$ 1,6 milhão, sendo R$ 840 mil para obras em andamento ou finalizadas; e o restante (R$ 770 mil), para obras em processo de licitação. Além disso, já está destinado o valor de 900 mil reais para obra na Laranjinha, somando um valor de cerca de 2,5 milhões de reais investidos na Educação no primeiro ano de governo.

Para o próximo ano já está prevista as obras nas quadras de esporte das escolas Osmany Véras e Tuiuti. Ambas já estão com o licenciamento encaminhado. No total, o investimento está avaliado em aproximadamente um milhão de reais, sendo parte paga pelo governo federal e o restante pelo município. O secretário Dilson aproveitou para ressaltar uma importante informação, de que essas obras poderiam ter sido realizadas caso o governo federal tivesse pago o PAR, o que não ocorreu nos últimos quatro anos.

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.

Outras ações – Além dos investimentos em estruturas e obras, a Secretaria de Educação repassou aproximadamente R$ 645,7 mil para a compra de materiais na área pedagógica. Também foram destinados R$ 230 mil para aquisição de 411 vagas, junto a iniciativa privada.

De acordo com o secretário Dilson, já houve a licitação da empresa para a colocação de 300 mega de internet em cada escola da Rede Municipal. Além disso, vão ser instaladas câmeras de monitoramento nos locais. Já em relação a questão social, a secretaria já entregou 1.473 kits de alimentação as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade. A ação é uma parceria com os agricultores da Agricultura Familiar do município e deve seguir sendo feita até o final do ano.

