O prefeito Roger Caputi, juntamente com o secretário municipal de Administração, Juarez Nunes, esteve reunido na terça-feira (9), com Guillermo Roca e Felipe Ostemayer, presidente e diretor, respectivamente, da Enerfin. O encontro serviu para o Executivo local e a empresa, que é responsável pelo complexo do Parque Eólico da cidade, se aproximarem.

Na oportunidade, o prefeito e o secretário também conheceram o funcionamento do parque e todas as instalações da empresa: “Na conversa com o presidente Guillermo tivemos a oportunidade de ver a felicidade da empresa em estar instalada em Osório e o quanto o parque é valorizado e reconhecido a nível mundial. Então isso nos orgulhou muito e foi sem sombra de dúvidas uma oportunidade de aproximação e de manter essa relação com a Enerfin”, destacou o prefeito.

COMPLEXO EÓLICO

Atuando no Brasil desde 1999, o grupo espanhol Elecnor realiza investimentos importantes no segmento de energia limpa. Em 2005, por meio da filial brasileira da Enerfin, braço eólico do grupo Elecnor que atua sob a marca Elecnor Renováveis, constituiu-se a empresa Ventos do Sul Energia, sociedade de propósito específico para a implantação da primeira etapa de um grande projeto eólico.

Pelo seu bom potencial eólico associado às boas condições de infraestrutura e conexão à rede elétrica, foi escolhido o município de Osório para implantação deste projeto que, imediatamente, passou a ser identificado como Parques Eólicos de Osório. Em janeiro de 2007, a Ventos do Sul Energia iniciou a operação comercial do primeiro parque eólico de Osório, sendo este reconhecido como o maior complexo eólico do hemisfério sul em atividade devido aos seus 150 megawatts (MW) de potência instalada. Além disso, a potência unitária de dois megawatts das turbinas eólicas e sua avançada tecnologia fez deste empreendimento o primeiro do gênero na América Latina.

Nos anos de 2009, 2010 e 2011, através de leilões de energia promovidos pelo Governo Federal, foi possível realizar a ampliação do empreendimento. Atualmente, a potência instalada alcança 375,4MW em operação, a qual compreende os parques eólicos no Município de Osório e no município vizinho Palmares do Sul, ambos controlados pelo Centro Integrado de Operações e Controle de Osório, que atua de maneira contínua.

FOTO: PMO

