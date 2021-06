Prefeito se reúne com polícia da região

O prefeito Roger Caputi, juntamente com o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Moacir Galimberti; e o presidente do Legislativo osoriense, o vereador Ed Moraes (MDB), esteve reunido nos últimos dias com os comandantes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Leandro Luz; do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), Ney Humberto Fagundes Medeiros; do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o coronel Luciano Moritz; e do 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), o Capitão Joelson Ferri.

Entre os principais assuntos debatidos, esteve em pauta a negociação entre a Administração Municipal e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para transferência do prédio que hoje está instalado o comando da PRE, o qual pertence ao Executivo local. Roger Caputi aproveitou para ressaltar a importância da transferência do prédio, para que o Comando da Polícia Rodoviária Estadual instale definitivamente sua estrutura no município, controlando as estradas e trazendo tranquilidade à população que vem ao Litoral Norte.

Outro tema discutido foi o prolongamento da Rua Marechal Floriano Peixoto.Em visita a sede do quartel do CRPO Litoral, Roger afirmou que: “O prolongamento da Rua Marechal Floriano Peixoto é de grande relevância para o crescimento do município e valorização do quartel. Essas parcerias que estamos firmando são importantes para levar tranquilidade para a nossa comunidade. Osório tem demonstrado principalmente para quem vem de fora, a sensação e sentimento de segurança e nós queremos fortalecer isso”, destacou o prefeito osoriense.

Foto: PMO