Na semana passada, o prefeito Roger Caputi, juntamente com o secretário municipal de Administração, Juarez Sebastião Nunes, esteve em Porto Alegre para cumprir compromissos de agenda. Um deles foi a reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), o deputado Gabriel Souza (MDB).

Durante o encontro foi debatida a pauta sobre dois programas do Governo do Estado: o Negocia RS e o Pavimenta. O primeiro é um Programa de Dação em Pagamento com objetivo a quitação de débitos de saúde do RS com o município. Já o segundo, é uma parceria entre o Estado e municípios para realização de obras de pavimentação, com impacto na infraestrutura e na qualidade de vida das cidades.

Para fechar a ida a capital, o prefeito Caputi visitou o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato. No final, Roger falou sobre sua passagem por Porto Alegre:

“Estivemos reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza para conhecer um pouco mais sobre o Negocia RS e o Pavimenta, que é um programa que possibilita os municípios buscarem recursos junto ao Governo do Estado para pavimentação de vias, com o objetivo de melhoria da infraestrutura do município. Estivemos também visitando o secretário Busato que nos explicou sobre o Negocia RS, onde o Estado deve algum valor ao município em relação a saúde e nós temos em Osório algumas áreas do Estado que nos interessam e o programa possibilita fazer essa negociação”, declarou o prefeito osoriense.

FOTOs: PMO