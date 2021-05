O prefeito Roger Caputi esteve na terça-feira (27), juntamente com osecretário de Finanças Renato Ferrari e do assessor de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Bruce Paz; visitando a matriz da empresa de tintas e argamassas Inkor, no município de Imbituba (SC). Na ocasião, o prefeito osoriense aproveitou para conhecer todo o processo de produção da empresa, que pretende ampliar sua indústria na cidade.

A empresa catarinense adquiriu um terreno de 18 hectares no município e deve investir aproximadamente 10 milhões de reais para ampliar a sua estrutura aqui na cidade. O proprietário da Inkor, Luiz Gonzaga Carvalho, falou sobre esse investimento: “É muito importante quando o poder público se dispõe a sair para trabalhar e buscar o melhor para cidade. Vamos lutar muito para gerar emprego para essa cidade tão hospitaleira, com um povo tão bacana e uma gestão tão participativa, pensando sempre no futuro da cidade e essa vontade de fazer Osório crescer a cada dia”, declarou o empresário. De acordo com Luiz, a expectativa é dobrar a capacidade de produção na unidade de Osório.

Já o prefeito Roger, enalteceu a importância dessa parceria entre o município e a empresa de tintas e argamassas. “Foi uma grande satisfação conhecer melhor essa empresa, os profissionais e o tamanho da indústria. Nós queremos firmar essa parceria com a Inkor para que a empresa amplie seu negócio em nosso município, que é importante não só para Osório, mas também para o Litoral Norte”, destacou Caputi, que aproveitou para agradecer a receptividade do anfitrião.

FOTO: PMO