Prefeitos da Amlinorte realizam visita técnica na Serra

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), incluindo o de Osório Roger Caputi, realizaram na segunda-feira (13), um roteiro de visita técnica ao município de Caxias do Sul, na Serra, a convite da Associação Mobilização por Caxias do Sul, MobiCaxias. O roteiro teve por objetivo promover a interação entre as regiões, conhecer as oportunidades de negócios e o projeto Caxias 2040.

A primeira parada foi na Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS – Microempa, que agrega e apoia micro e pequenas empresas em capacitação e orientação administrativa. Na sequência o grupo de prefeitos e secretários municipais foi recepcionado na Câmara de Indústria e Comércio (CIC) Caxias, numa reunião almoço, com dirigentes das entidades mantenedoras da mobilização e lideranças locais. O grupo visitou ainda, a Unidade Fabril do UCSGRAPHENE, conhecendo uma nova tecnologia do Projeto Grafeno. A UCSGRAPHENE é a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina, instalada em uma universidade.

O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono e fulerenos. A aplicabilidade do grafeno está em diversas áreas. As mais conhecidas são: construção civil, energia, telecomunicações, medicina e eletrônica. Os prefeitos também conheceram e dividiram informações na UCS Inova RS, com a diretoria do SIMECS – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, e no evento de mobilização regional para mapear as oportunidades de desenvolvimento na visão dos municípios da Serra.

“Foi importante nosso percurso pelas entidades da Serra Gaúcha, com a troca de experiências, oportunidades e objetivo comum de desenvolver as duas regiões, já tão próximas por causa do verão”, afirmou o presidente da Amlinorte, Affonso Angst (Bolão).

