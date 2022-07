Prefeitura apresenta propostas de revisão do Plano Diretor

Arquiteto Alencar Massulo realizou apresentação na Câmara de Vereadores.

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri da Câmara de Vereadores recebeu na tarde de quarta-feira (13), uma Audiência Pública de apresentação das propostas de revisão dos limites urbanos do Plano Diretor para empreendimentos específicos. A explanação foi realizada pelo Arquiteto e Urbanista Alencar Massulo e contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Dirlei Souza, além dos vereadores Ed Moraes, João Pereira e Júlio Mirim do MDB; e Vágner Gonçalves do PDT.

Atualmente o município possui uma Zona Urbana de 75 milhões de metros quadrados (m2), podendo crescer até 98 hectares a cada ano, o que equivale a 1,31%. Porém, a cidade possuiu um saldo armazenado dos anos anteriores, que somados aos hectares disponíveis anualmente dá um total de cerca de 175 hectares para serem utilizados. Conforme o arquiteto, mesmo se todos os projetos que estiverem na lista forem aprovados, ainda sobrariam 72 hectares para novas propostas. Ao todo, oito projetos foram analisados, que abrangem as Zonas das regiões da Linha Peixoto, Estradas do Mar, da Perua e do Caconde, além da BR-101 e Atlântida Sul.

Depois da apresentação, foi aberto espaço para os presentes realizarem questionamentos e sanarem suas dúvidas sobre as informações apresentadas. O cidadão Fabio, que mora na Borússia questionou a falta de divulgação da Audiência, visto que nem 15 pessoas estavam presentes no Plenário no Legislativo osoriense. Conforme Alencar, o edital de convocação foi publicado (como é de Lei) ao menos 15 dias antes e também houve a divulgação pelas redes sociais da prefeitura.

No final, foi feito o convite para um novo encontro, novamente na Câmara municipal, onde será realizada a apresentação da Revisão do Plano Diretor da cidade. Massulo ressaltou a importância da participação da comunidade osoriense. Não havendo mais nenhum questionamento foi encerrada a Audiência Pública.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some