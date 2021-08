Dando continuidade nas obras das escolas do município, foi assinada na tarde desta quarta-feira (4), a ordem para início dos trabalhos na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Paraíso da Criança, localizada no bairro Medianeira. A ação contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário municipal de Educação Dilson Maciel e da diretora da escola, Alessandra Klein.

Alessandra aproveitou a ocasião para agradecer a todos pela reforma: “Há muito tempo estamos com essa necessidade que tem dificultado o nosso trabalho. E agora com a assinatura da ordem de serviço para início da obra, vamos conseguir resolver esse problema”.

A Paraíso da Criança vai receber uma reforma no telhado da Escola. Antes disso, a instituição já havia recebido a reforma da calçada e poda de árvores. Além dessas, a diretora apontou outros problemas para serem resolvidos como a pintura de toda a escola e a manutenção da caixa d’água. A obra vai ser realizada pela empresa MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda, com supervisão do engenheiro da prefeitura, Rafael Fofonka.

MELHORIA NAS ESCOLAS

Essa é a quarta escola que é contemplada com a assinatura da ordem de serviço para início de obras. Nas últimas semanas já haviam sido recebido a ordem de serviço as escolas General Cordeiro de Farias (Palmital), Luiz Francisco Panni e Bem-Me-Quer (Glória). Segundo o secretário Dilson, as próximas contempladas vão ser a Laranjinha (Laranjeiras) e a Leonel de Moura Brizola (Glória).

“Até o final do ano vamos ter realizado obras entre 10 e 12 escolas da cidade. O objetivo é até o final dos quatro anos de governo, reformar as 26 escolas municipais. Queremos deixá-las mais alegres e com menos problemas possíveis”, declarou o secretário de Educação.

Foto: Divulgação