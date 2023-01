Prefeitura assina Ordem para início das obras em escolas do município

OSÓRIO – Dando continuidade ao trabalho nas escolas do município, na sexta-feira (13), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a assinatura da Ordem de início de serviço para duas novas obras: na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Osvaldo Bastos e na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Leonel Brizola.

Na Osvaldo Bastos, o serviço consiste na remoção do alambrado existente, e execução de novo cercamento no entorno da escola com gradil pré-moldado de concreto com pontas. Já na Leonel Brizola, será realizada uma reforma geral da escola, incluindo os seguintes serviços: regularização de superfícies, substituição de revestimentos e pintura; inspeção e reforma do telhado; restauração do piso interno; reforma e pintura de portas, janelas, grades e portões; reparos em tubulações de água e esgoto; substituição do sistema de tratamento de esgoto; reparos na rede elétrica; adequações de acessibilidade; reparos no cercamento da escola, e execução de muro de divisa; readequação da área de estacionamento interno; reparos e adequações no passeio público, com plantio de vegetação; reformulação dos vestiários, e readequação de espaços dos blocos de serviço e administrativo.

Ao todo, será realizado um investimento de R$ 519 mil nas duas obras. O prefeito Roger Caputi afirmou que os investimentos contemplam as demandas das comunidades escolares. “Essas são duas importantes obras que vão atender os anseios das escolas Osvaldo Bastos e a Leonel Brizola. A destinação dos recursos para melhoria das infraestruturas é fundamental no intuito de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação e também oportunizar uma escola de qualidade para o nosso aluno”, frisou o prefeito.

Além dele, estiveram presentes nas solenidades os diretores Luciano Pereira (Osvaldo Bastos) e Carine de Jesus (Leonel Brizola); o secretário de Educação Dilson Maciel; o vereador João Pereira, entre outras autoridades; além de professores, funcionários e alunos das duas instituições de ensino.

Assinatura de início das obras na Escola Osvaldo Bastos.

Assinatura de início das obras na Escola Leonel Brizola.

FOTOS: PMO