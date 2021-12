Na tarde da última sexta-feira (3), o secretário de Administração Juarez Nunes, atendeu o pedido de servidoras do município para debater em reunião, a alteração feita pelo Executivo, por meio de decreto, exigindo que pais de crianças que necessitam de atenção especial comprovem com laudo a cada três meses ou mensalmente, para obter o benefício de carga horária reduzida. Anteriormente a comprovação era apresentada uma vez ao ano. Além do custo, algumas mães justificaram que a exigência é desnecessária, já que em alguns casos o quadro de deficiência é irreversível.

O secretário Nunes explicou que a alteração foi feita em razão de denúncias, de que alguns servidores públicos se utilizaram do benefício para trabalhar em outro local no turno inverso, ao invés de estar com o filho (a). Após ouvir os relatos, o Secretário de Administração comentou que o estatuto deverá ser mantido da forma anterior, e que contara com auxílio do sindicato dos servidores públicos do município, para fiscalizar o descumprimento da regra. Para isso será feito um cadastro de todos que recebem o benefício.

Participam da reunião, além do secretário e servidores, os vereadores Charlon Muller (MDB), Ricardo Bolzan (PDT), Vagner Gonçalves (PDT), assim como o presidente do Legislativo osoriense, o vereador Ed Moraes (MDB).

Foto: Divulgação

