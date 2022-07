Prefeitura busca soluções para salvar Hospital

OSÓRIO – Na busca de encontrar soluções para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o prefeito em exercício Charlon Muller, o deputado federal Alceu Moreira e o secretário Municipal de Saúde Danjo Renê estiveram reunidos com a secretária estadual de Saúde Arita Bergmann. O encontro aconteceu na segunda-feira (18), em Porto Alegre.

A iniciativa busca encontrar soluções para que a instituição continue realizando os atendimentos normalmente. O secretário Danjo comentou que o intuito do encontro era entender melhor o contrato do estado com o Hospital da cidade. Também foram elencadas as demandas mais urgentes da instituição, que atende grande parte da região e precisa de importantes melhorias no atendimento e na estrutura. “Estamos focados em entregar soluções para que a população litorânea tenha atendimento cada vez mais qualificado na saúde”, afirmou o deputado Alceu Moreira.

Já Charlon ressaltou que o município tem se reunido diariamente para discutir alternativas. “A administração tem buscado discutir com todos as soluções para o hospital. Tivemos uma importante reunião com a secretária Arita, onde discutimos algumas medidas que podem ser importantes no intuito de evitar que o hospital feche. Teremos uma nova reunião nesta semana e esperamos encontrar uma solução definitiva”, declarou o prefeito em exercício.

Secretária Arita Bergmann esteve reunida com representantes osorienses. – Foto: PMO

NOVA REUNIÃO E FÓRUM

Nesta quinta-feira (21), a secretária Arita estará na cidade para se reunir com prefeitos da região. O objetivo é fazer com que municípios atendidos pelo HSVP como Caraá, Capivari do Sul, Mostardas, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Tavares, passem recursos para instituição osoriense, o que, atualmente, não vem acontecendo.

Nos últimos dias, Marco Pereira tem realizado uma série de mobilizações na busca de recursos para o São Vicente de Paulo. Conforme os dados divulgados pelo Hospital, a instituição possui déficit mensal de R$ 1,3 milhão. Além da reunião com a secretária estadual de Saúde, já foi confirmada a realização de um Fórum para debater a crise financeira do HSVP. O evento será realizado na próxima quarta-feira (27), na Câmara de Vereadores de Osório, a partir das 17h e será aberto a toda população.

97 ANOS DE FUNDAÇÃO

Na quarta (19), o Hospital de Osório completou 97 anos de fundação. Em meio a uma enorme crise que a instituição vive, o presidente Marco Pereira lembrou da data, ressaltando a importância de todos que ajudaram o HSVP no decorrer dos anos: “Nossa gratidão aos colaboradores, superintendentes, diretores, gerentes e ao corpo clínico que não medem esforços para atender aos pacientes e seus familiares. Sem participação de cada um deles não poderíamos oferecer um serviço humanizado e de excelência. A união de todos fez de nós referência no cuidado da saúde das pessoas”, declarou o presidente do São Vicente de Paulo.

