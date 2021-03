A Polícia Civil está investigando uma denúncia de desvio de dinheiro na prefeitura de Dom Pedro de Alcântara. Segundo o delegado da delegacia de Torres, Juliano Aguiar de Carvalho, responsável pela investigação, a denúncia trata de valores expressivos desviados dos recursos públicos do município e do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS). O suspeito de ter cometido o crime é um servido da prefeitura.

A polícia instaurou inquérito e solicitou a Justiça os dados bancários do denunciado, o qual não teve a identidade divulgada. Mais informações seguem sob sigilo por conta das investigações em curso. Segundo o prefeito de Dom Pedro de Alcântara, Alexandre Model, ainda não é possível contabilizar o valor total desviado por se tratar de várias contas bancárias e que o principal suspeito em investigação atuava no departamento financeiro do município.

Foto: Divulgação