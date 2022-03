As perdas geradas pela estiagem, tem afetado diversos produtores, especialmente na agropecuária. E aqui no Litoral Norte gaúcho não é diferente. Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Arroio do Sal (PMAS), assim como outros municípios da região, decidiu decretar Situação de Emergência.

Desde o último dia 17 de fevereiro até agora, a PMAS já atendeu ao menos 40 propriedades rurais identificadas como casos mais críticos de falta de água para bovinos. Nas propriedades foram desassoreados mais de 70 bebedouros de água para o gado, ou seja, retirou o acúmulo de areia, entulhos, pedras, etc, permitindo o livre fluxo das águas.

Tendo em vista a existência de propriedades de maior porte que necessitou de mais bebedouros para atender a demanda de bovinos registrados. Para serem contemplados com a iniciativa, os proprietários precisam comprovar possuir bloco de produtor com número de Inscrição Estadual, sendo o processo acompanhado pela equipe da diretoria de Agropecuária e Pesca.

De acordo com o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (o Bolão), “a demanda surgiu com a estiagem que secou muitas vertentes de água nas propriedades, consequentemente, açudes e valos secaram, levando algumas propriedades registrar mortes de bovinos por conta da falta de água”. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Pesca de Arroio do Sal, de agosto de 2021 a março de 2022, o município registra 19 mortes de bovinos sem diagnóstico, sendo que os meses de setembro, novembro e dezembro, obtiveram maiores registros, coincidindo com período de estiagem.

A previsão da Defesa Civil do RS de normalização das chuvas para o Estado é de maio de 2022.

