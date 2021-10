Após receber denúncias, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) decidiu interditar o prédio da prefeitura de Cidreira, no final da manhã da última sexta-feira (15). A interdição se deu após avaliação do Corpo de Bombeiros de Cidreira e Tramandaí que constatou diversas situações que acarretam falta de segurança principalmente nas instalações elétricas. A vistoria também encontrou problema estruturais, como rachaduras nas paredes.

Segundo o prefeito de Cidreira, Alex Contini, o prédio foi totalmente interditado até que melhorias sejam feitas garantindo a segurança de todos os funcionários. “Na tarde de sexta-feira (15), o trabalho aconteceu somente internamente e agora teremos que trabalhar para encontrar outro local para seguir a administração. Teremos que locar algumas casas o que gerará um enorme custo, além das questões de instalação de computadores e outros equipamentos”, declarou Contini.

O prefeito de Cidreira admitiu que não há previsão de quando que o atual prédio da prefeitura da cidade possa voltar a ser liberado, mas garante que está trabalhando para isso acontecer o mais breve possível. “Não sabemos quando poderemos abrir novamente, mas estaremos lutando para que haja uma solução o mais rápido possível. A marcação de consultas e atendimento ao público fica totalmente prejudicada”, disse Alex Contini.

RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS

Na segunda-feira (18), servidores municipais, acompanhados dos Bombeiros, começaram a retirar os equipamentos do local. O Pelotão de Cidreira montou um posto de comando em frente ao prédio e o ingresso dos funcionários é realizado sob supervisão de uma equipe de bombeiros. “Entra um número restrito de servidores, quatro por vez, devidamente equipados com capacete de segurança e acompanhados”, explicou o sargento Alexandro da Silveira, comandante do Pelotão.

A autorização para a retirada dos materiais foi dada pelo juiz Leandro da Rosa Ferreira a partir de solicitação da prefeitura. O magistrado manteve a interdição, mas permitiu o acesso com o acompanhamento dos bombeiros e atendimento de todos os protocolos de segurança.

Na manhã desta segunda-feira também foi realizado o desligamento total da energia na prefeitura. Essa medida foi adotada apenas após a retirada de equipamentos essenciais e que precisam refrigeração. Conforme o CBM, houve, por exemplo, a remoção de vacinas e testes do pezinho que precisam de refrigeração. Também foram transportados aparelhos de ar condicionado que serão instalados em outro local onde funcionará a central de processamento de dados do município.

De acordo com o sargento Alexandro da Silveira, este trabalho terá continuidade para a transferência de mais setores da administração para outros imóveis, entre eles o de recursos humanos.

NOVOS LOCAIS DE ATENDIMENTO

Em função da interdição do prédio, a prefeitura de Cidreira está, aos poucos, realocando os serviços. O Setor de Marcação de Consultas da Secretaria de Saúde está com atendimento junto ao Posto de Atendimento 24 horas. Já a Secretaria de Fazenda terá atendimento na Concha Acústica.

