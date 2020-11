A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, divulgou nesta segunda-feira (16), que o cronograma de coleta de lixo orgânico na cidade voltou a sofrer alterações. A seguir veja como ficou o novo cronograma:

COLETA DO LIXO ORGÂNICO

Ao todo, a empresa Coleturb vai realizar 11 rotas. A rota Verde contempla *Atlântida Sul e *Mariapólis e será realizada nas segundas, quartas e sextas de manhã, assim como a rota Vermelha que contempla os bairros Glória e Sulbrasileiro. Já a rota Cyan (azul claro) está dividida em duas partes: Albatroz/Pitangas e Caravágio. Nas segundas, quartas e sextas a tarde, a rota atende o bairro Caravágio. Já nas segundas, quartas e sextas pela manhã a rota atende também os bairros Albatroz e Pitangas.

A rota Laranja também está dividida em duas partes: Passinhos e Laranjeiras/Estrada da Perua. Nas terças de manhã a rota passa por Passinhos, Laranjeiras e Estrada da Perua. Já nas quintas-feiras e aos sábados a coleta de lixo só atende ao Laranjeiras e a Estrada da Perua. A rota Roxa é outra que está dividida em duas partes. Nas quintas-feiras de manhã a coleta passa pela Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Já nas terças, quintas e sábados de manhã o serviço contempla as seguintes regiões da cidade: Bosques do Albatroz, Condomínio Campos de Dentro, Estrada José Oliveira Ouriques (até Central de Triagem), Parque do Sol, Parque Real, Santa Luzia, Serramar, Vila Petrobrás e Vila Popular.

A rota Amarela abrange os bairros Aguapés (até a divisa com Maquiné), Arroio das Pedras, BR-101, Costa Verde, Encosta da Serra, Livramento e Sertão. A coleta ocorre nas terças, quintas e sábados pela manhã. A rota Azul atente a Estrada José Oliveira Ouriques (da Central de Triagem até a divisa com Maquiné), o Palmital e a Várzea do Padre. Ela ocorre as terças e sextas-feiras a tarde. Já a rota Magenta (Rosa) abrange os Condomínios Belville, Parque da Lagoa e Interlagos, além dos bairros Farroupilha, Medianeira, Panorâmico e Vila da Serra. Essa rota ocorre as segundas, quartas e sexta, de manhã e de tarde. A seguir veja as demais rotas:

Preto – Abrange o Centro (lateral da BR-101 até a Rua Costa Gama). Ocorre de segundas aos sábados, sempre pela parte da manhã.

Branco – Abrange os bairros Caiu do Céu e Porto Lacustre. Ocorre nas segundas, quartas e sextas-feiras de manhã e a tarde.

Bordô – Abrange a Borússia. Está dividido em duas partes. Nas terças de tarde e aos sábados de manhã a coleta abrange o núcleo da Santa Rita até a Escola Ângelo Gamba. Já nas quintas-feiras de manhã e a tarde a coleta atende toda a Borússia, incluindo o núcleo Santa Rita.

Vale ressaltar que a cole de lixo seco permanece nos mesmos dias. Em caso de dúvidas ou não realização da coleta, os moradores podem contatar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária por meio do telefone: (51) 3663-1947.

*Entre dezembro e fevereiro a coleta vai ser realizada de maneira diária nos distritos.

Foto: PMO