A prefeitura municipal realizou no início da tarde da última sexta-feira (28), a inauguração do novo espaço do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Casa Aberta. A cerimônia contou com a presença do prefeito Roger Caputi, do secretário municipal de Saúde Danjo Renê, da coordenadora do CAPS Mariluci Fofonka, além de assistentes sociais, enfermeiros, psicólogas, psiquiatras e funcionários em geral.

O objetivo do novo espaço da Casa Aberta é qualificar a alta demanda por atendimento de saúde mental no município. Para o prefeito Roger, o espaço vai ser de suma importância, visto que os profissionais vão poder trabalhar com “tranquilidade”, disponibilizando um serviço de “qualidade” para a população.

Ao encontro de Roger, o secretário Danjo reiterou o objetivo da pasta de disponibilizar cada vez mais espaços como esse na cidade, em prol da saúde mental dos cidadãos. “Queremos ofertar uma saúde pública de qualidade a toda nossa população. Pensamos em um lugar que pudesse dar um pouco mais de humanização e conforto para o atendimento dos pacientes e funcionários”, destacou o secretário de saúde.

O novo espaço do Caps vem para auxiliar no momento de pandemia e reforçar o trabalho dessa instituição, que há quase três décadas contribui para o tratamento de pessoas da cidade e da região. “Estamos muito felizes de inaugurar esse novo espaço. Ano que vem, o CAPS Casa Aberta de Osório completa 30 anos de atendimento à saúde mental no município. Tivemos que ressignificar nossos trabalhos, que devido à pandemia, o agravamento das questões de saúde mental foi inevitável. Antes, os pacientes podiam transitar pela casa, fazíamos almoço em conjunto, entre outras atividades que tivemos que reinventar e que não podem ser realizadas neste momento por conta das medidas de proteção”, declarou Mariluci Fofonka.

O novo espaço do CAPS Casa Aberta fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 583, no centro da cidade.

Foto: PMO