A prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira Dama e da Assessoria de Cultura do município, vai realizar no sábado (29), o Bazar é daqui, tem valor. A ação tem como objetivo valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. O evento ocorre das 15h às 20h, no Museu da Estação Férrea, na Avenida Getúlio Vargas, 630, na região central da cidade.

