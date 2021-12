O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, assinou na manhã de segunda-feira (13), o registro de posse da área onde se encontra o Módulo Esportivo da cidade, na Avenida Fernandes Bastos, esquina com a Rua Dr. Mário Totta. O local, que pertencia ao município de Osório desde 1987, agora pertence legalmente a Tramandaí, por meio de um acordo entre as prefeituras, originando na doação do terreno por parte do Executivo osoriense.

A assinatura de aquisição da área aconteceu no Tabelionato de Tramandaí e contou com as presenças do tabelião Adriano Damasio e da tabeliã substituta Marília Valincheski. “É mais uma ação que estamos realizando para regularizar áreas importantes de nosso município. Por 34 anos todo este local onde hoje está o Estádio Eluzardo Caetano da Silva e a estrutura do Módulo Esportivo pertenceu à cidade de Osório. Adquirimos o local sem custos para Tramandaí e poderemos ampliar o espaço existente para a prática de outras modalidades esportivas”, declarou Gauto.

Vale destacar que o Módulo Esportivo está passando por manutenção, como limpeza e corte de grama. As ações são realizadas pela Secretaria de Turismo e Desporto de Tramandaí, com o apoio da Secretaria de Obras.

Foto: PMT

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some