Na última sexta-feira (16), o prefeito Roger Caputi, juntamente com o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Lucas Azevedo, esteve reunido com engenheiros para tratar do projeto de infraestrutura da Lagoa da Santinha, localizada na Estrada Júlio Brunelli. Durante o encontro, foram debatidos temas como a rede elétrica, assim como a iluminação da lagoa, espaço para food-trucks, banheiros e guarita para salva-vidas.

O prefeito Roger destacou que a melhoria do espaço da Lagoa da Santinha é um compromisso da administração municipal. “Começamos a discussão do projeto da infraestrutura da praia da Santinha para que tenhamos um espaço qualificado para receber a nossa população e o turista. A lagoa é um atrativo turístico da nossa cidade e vamos fazer os investimentos necessários para atrairmos mais visitantes”, declarou Caputi. Segundo o secretário Lucas Azevedo, a ideia é que as obras fiquem prontas até dezembro (no início do Verão).

Foto: PMO